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Факти / Світ

У Китаї видали перший патент на вакцину проти Covid-19

У Китаї офіційно видали перший патент на вакцину проти коронавірусу.

Документ затвердило Національне управління інтелектуальної власності.

Вакцину розробили ще у березні, тоді була і подана заявка на патент. Однак його змогли видати лише нині, після того, як були проведені дослідження, які підтвердили безпечність речовини.

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Вакцина вже пройшла першу і другу фази випробувань.

Вакцина проти коронавірусу

З появою коронавірусу і спалахом пандемії науковці з усіх країн світу почали працювати над вакциною проти коронавірусу. Довгий час дослідження не давали результатів.

Однак останнім часом представники країн почали заявляти про успішні випробування. Так, в Росії заявили про реєстрацію “першої у світі” вакцини.

Позитивний прогноз дає і президент США Дональд Трамп – вакцина буде готова найближчим часом.

Джерело: People’s Daily

Фото: Dreamstime

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