PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Україна обігнала Китай, Росія наближається до мільйона: коронавірус у світі 17 серпня

Станом на ранок 17 серпня коронавірус у світі зафіксували у понад 21,6 млн осіб, з яких 153 639 за останню добу.

Загалом з 21 613 183 випадків Covid-19 вже 774 288 стали летальними.

Подолали небезпечний вірус 13 615 192 особи у світі.

Україна у світовому рейтингу поширення коронавірусу піднялася на 30 місце, обігнавши Китай (країна зараз вже на 32 позиції) та розмістившись між Ізраїлем та Єгиптом.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:

  • США – 5 403 213;
  • Бразилия – 3 340 197;
  • Индия – 2 589 682;
  • Россия – 920 719;
  • Южная Африка – 587 345.

Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:

  • США – 170 052;
  • Бразилія – 107 852;
  • Мексика – 56 757;
  • Індія – 49 980;
  • Велика Британія – 46 791.

Карантин у світі

Правила в’їзду в Хорватію, змінені на час пандемії, влада продовжила до кінця літа, 31 серпня.

Полетіти в Хорватію мають право деякі категорії громадян третіх країн, зокрема й України. Серед них медики, перевізники товарів, особи, які прямують транзитом, туристи, особи, які їдуть з метою навчання або мають інші невідкладні особисті обставини.

Окрім Хорватії, наразі українцям можна відвідати (вільно або з певними умовами) 42 країни світу, про що повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба.

Коронавірус у світі

Згідно зі статистикою коронавірусу у світі, загальна кількість заражених у світі на ранок 16 серпня становила 21 459 699 осіб.

За добу було зафіксовано рекордну кількість людей, якій захворіли на коронавірус – 294 237. Перша п’ятірка країн у рейтингу поширення Covid-19 залишається незмінною – США, Бразилія, Індія, Росія та ПАР.

Теги:
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх