Станом на ранок 17 серпня коронавірус у світі зафіксували у понад 21,6 млн осіб, з яких 153 639 за останню добу.

Загалом з 21 613 183 випадків Covid-19 вже 774 288 стали летальними.

Подолали небезпечний вірус 13 615 192 особи у світі.

Україна у світовому рейтингу поширення коронавірусу піднялася на 30 місце, обігнавши Китай (країна зараз вже на 32 позиції) та розмістившись між Ізраїлем та Єгиптом.

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Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:

США – 5 403 213;

Бразилия – 3 340 197;

Индия – 2 589 682;

Россия – 920 719;

Южная Африка – 587 345.

Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:

США – 170 052;

Бразилія – 107 852;

Мексика – 56 757;

Індія – 49 980;

Велика Британія – 46 791.

Карантин у світі

Правила в’їзду в Хорватію, змінені на час пандемії, влада продовжила до кінця літа, 31 серпня.

Полетіти в Хорватію мають право деякі категорії громадян третіх країн, зокрема й України. Серед них медики, перевізники товарів, особи, які прямують транзитом, туристи, особи, які їдуть з метою навчання або мають інші невідкладні особисті обставини.

Окрім Хорватії, наразі українцям можна відвідати (вільно або з певними умовами) 42 країни світу, про що повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба.

Коронавірус у світі

Згідно зі статистикою коронавірусу у світі, загальна кількість заражених у світі на ранок 16 серпня становила 21 459 699 осіб.

За добу було зафіксовано рекордну кількість людей, якій захворіли на коронавірус – 294 237. Перша п’ятірка країн у рейтингу поширення Covid-19 залишається незмінною – США, Бразилія, Індія, Росія та ПАР.