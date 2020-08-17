Станом на ранок 17 серпня коронавірус у світі зафіксували у понад 21,6 млн осіб, з яких 153 639 за останню добу.
Загалом з 21 613 183 випадків Covid-19 вже 774 288 стали летальними.
Подолали небезпечний вірус 13 615 192 особи у світі.
Україна у світовому рейтингу поширення коронавірусу піднялася на 30 місце, обігнавши Китай (країна зараз вже на 32 позиції) та розмістившись між Ізраїлем та Єгиптом.
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Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:
- США – 5 403 213;
- Бразилия – 3 340 197;
- Индия – 2 589 682;
- Россия – 920 719;
- Южная Африка – 587 345.
Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:
- США – 170 052;
- Бразилія – 107 852;
- Мексика – 56 757;
- Індія – 49 980;
- Велика Британія – 46 791.
Карантин у світі
Правила в’їзду в Хорватію, змінені на час пандемії, влада продовжила до кінця літа, 31 серпня.
Полетіти в Хорватію мають право деякі категорії громадян третіх країн, зокрема й України. Серед них медики, перевізники товарів, особи, які прямують транзитом, туристи, особи, які їдуть з метою навчання або мають інші невідкладні особисті обставини.
Окрім Хорватії, наразі українцям можна відвідати (вільно або з певними умовами) 42 країни світу, про що повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба.
Коронавірус у світі
Згідно зі статистикою коронавірусу у світі, загальна кількість заражених у світі на ранок 16 серпня становила 21 459 699 осіб.
За добу було зафіксовано рекордну кількість людей, якій захворіли на коронавірус – 294 237. Перша п’ятірка країн у рейтингу поширення Covid-19 залишається незмінною – США, Бразилія, Індія, Росія та ПАР.