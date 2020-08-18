Підрозділи білоруської армії на західному кордоні з ЄС приведені в повну бойову готовність. Про це повідомив президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Таке рішення обумовлене тим, що, на його думку, наразі є скоординована зовнішня загроза щодо Білорусі.

– Ми відреагували на це і розгорнули бойові підрозділи нашої армії на західних кордонах, привели їх в повну бойову готовність. Міністр оборони мені доповів, що все це виконано і відповідні частини сьогодні готові до виконання своїх обов’язків.

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Також Олександр Лукашенко додав, що шкодує, що окремі підрозділи, особливо сил спеціальних операцій, довелося задіяти для наведення порядку всередині країни.

Крім того, президент Білорусі вже неодноразово зідзвонювався з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час однієї з таких розмов лідери домовилися, що Росія за першого запиту “допоможе Білорусі з безпекою”.

Джерело: БЕЛТА