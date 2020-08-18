Світлана Тихановська записала ще одне відеозвернення. Вона привітала свого чоловіка Сергія Тихановського, який наразі перебуває під арештом, з днем народження і звернулася з черговим закликом до прихильників.

За словами опозиціонерки, чоловіка затримали у Гродно через провокацію спецслужб, щоб він замовк і не брав участі у виборчій кампанії.

– Його облили брудом, підкинули гроші. Звинуватили, що він діяв не від чистого серця, а в інтересах іншої держави. Пропаганда з патріота робить злочинця, – заявила вона.

Тихановська назвала беззаконням те, що зараз відбувається в країні, а систему – гнилою.

– Несправедливість і беззаконня показують нам, як працює ця гнила система, в якій одна людина все контролює. Одна людина тримає в страху країну вже 26 років. Одна людина вкрала у білорусів їхній вибір, – стверджує кандидат у президенти.

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Тихановська також звернулась до білорусів із закликом “не сидіти”.

– Він та інші політв’язні сидять. Але він (чоловік, – Ред) просить, щоб ви не сиділи. Щоб ви не сиділи, а зробили все, щоб жити в країні для життя.

Попереднє звернення

У минулому відеозверненні Світлана Тихановська заявила, що готова стати національним лідером.

Суперниця Лукашенка також закликала правоохоронців перейти на сторону народу.

10 серпня у супроводі адвоката Тихановська прийшла до ЦВК зі скаргою на проведення виборів, а після її місцезнаходження не могли встановити кілька годин.

Наступного дня стало відомо, що опозиціонерка виїхала до Литви заради власної безпеки.