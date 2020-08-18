Станом на ранок 18 серпня коронавірус у світі зафіксували у понад 22 млн осіб.

Загалом з 22 049 426 випадків Covid-19 вже 777 439 стали летальними.

Подолали небезпечний вірус понад 14 млн пацієнтів у цілому світі.

Україна у світовому рейтингу поширення коронавірусу опустилась на 31 місце, розмістившись між Ізраїлем та Домініканською Республікою.

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Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:

США – 5 612 047;

Бразилія – 3 363 235;

Індія – 2 701 604;

Росія – 927 745;

Південна Африка – 589 886.

Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:

США – 173 176;

Бразилія – 108 654;

Мексика – 57 023;

Індія – 51 925;

Велика Британія – 41 369.

Карантин у світі

В Італії та Іспанії через швидке зростання захворювання на коронавірус запроваджують додаткові обмежувальні заходи.

Влада країн заборонили роботу нічних клубів і дискотек. Також в країнах діє заборона на куріння в громадських місцях, в разі якщо немає можливості дотримуватися соціальної дистанції.

В Іспанії заборонили роботу барів і ресторанів після 1.00 ночі. Будинки для людей похилого віку дозволено відвідувати лише по одній людині в день і тільки на одну годину.

Коронавірус у світі

Згідно зі статистикою коронавірусу у світі, загальна кількість заражених у світі на ранок 17 серпня становила 21,6 млн осіб.