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Факти / Світ

Протести в Білорусі: як проходить 10-й день акцій (ТРАНСЛЯЦІЯ)

У протестах в Білорусі 18 серпня беруть участь заводи і великі підприємства, оскільки 17 серпня в країні було оголошено загальнонаціональний страйк.

Сьогодні десятий день протестів у Білорусі.

До страйку доєдналися Мінський тракторний завод, Гродно Азот, МАЗ, Белшина і БМЗ, журналісти Белтелерадіокомпанії та працівники найбільших підприємств Білоруськалій і Нафтан.

Читайте: У Білорусі промислові гіганти вийшли на національний страйк

Протести в Білорусі

9 серпня почалися протести в Білорусі. В цей же день в країні пройшли вибори президента.

Передбачивши результати виборів, тисячі білорусів вийшли на вулиці. Результат президентських перегонів – 80,08% голосів за Олександра Лукашенка, який перебуває при владі з 1994 року.

Протестувальники вимагають чесних виборів і його відставки.

Акції тривали весь тиждень. ОМОН бив і затримував, як протестувальників, так і звичайних перехожих.

17 серпня головний суперник Лукашенка Світлана Тихоновська заявила, що готова стати національним лідером.

Фото: Dreamstime

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