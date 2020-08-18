У протестах в Білорусі 18 серпня беруть участь заводи і великі підприємства, оскільки 17 серпня в країні було оголошено загальнонаціональний страйк.
Сьогодні десятий день протестів у Білорусі.
До страйку доєдналися Мінський тракторний завод, Гродно Азот, МАЗ, Белшина і БМЗ, журналісти Белтелерадіокомпанії та працівники найбільших підприємств Білоруськалій і Нафтан.
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Протести в Білорусі
9 серпня почалися протести в Білорусі. В цей же день в країні пройшли вибори президента.
Передбачивши результати виборів, тисячі білорусів вийшли на вулиці. Результат президентських перегонів – 80,08% голосів за Олександра Лукашенка, який перебуває при владі з 1994 року.
Протестувальники вимагають чесних виборів і його відставки.
Акції тривали весь тиждень. ОМОН бив і затримував, як протестувальників, так і звичайних перехожих.
17 серпня головний суперник Лукашенка Світлана Тихоновська заявила, що готова стати національним лідером.