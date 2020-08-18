Протести в Білорусі: хронологія подій

Влада Білорусі заявила, що більше 6,7 тис. осіб було затримано під час протестів, які розгорілися слідом за переобранням нинішнього президента Олександра Лукашенка. Є інформація про двох загиблих, їх уже поховали.

Тисячі білорусів вийшли на вулиці з неділі, 9 серпня, коли екзит-поли показали, що Лукашенко, який правив Білоруссю 26 років, отримав 80% голосів.

Опозиційні групи заявляють, що Лукашенко сфальсифікував вибори, щоб зберегти владу. Водночас незалежна моніторингова група Чесні люди заявила, що, за її даними, кандидат від опозиції Світлана Тихановська перемогла як мінімум на 80 виборчих дільницях у країні. Люди, які вийшли на вулиці, вимагають перерахунку голосів.

Правоохоронці намагаються силою розігнати людей, використовуючи світлошумові гранати, гумові кулі та сльозогінний газ, але акції стають все більш масовими.

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Хронологія подій

9 серпня

Білоруси стали свідками постійних відключень інтернету в країні, які тривали до 12 серпня. Після закриття виборчих дільниць були оголошені результати державного екзит-полу, згідно з якими Лукашенко впевнено перемагає на виборах. Тисячі людей у ​​багатьох великих містах, зокрема, у Мінську, вийшли на вулиці, де їх зустріли силовики, яких ще вдень стягнули до основних площ. У містах відключили світло на вулицях, розпочалися сутички, під час яких, за даними МВС, було затримано більше 3 тис. осіб. Правозахисники заявили про десятки постраждалих. Близько 2.25 10 серпня протести в Білорусі вщухли.

10 серпня

Деякі країни ЄС засудили дії білоруської влади, а Лукашенко з перемогою привітали Росія і Китай. У центрі Мінська закрили вісім станцій метро. Тихановську не могли знайти три години після її візиту в ЦВК. Вдень у столиці знову помітили спецтехніку. Увечері розпочалися затримання. Близько опівночі МВС повідомило про загиблого під час протестів і більше 2 тис. затриманих. Близько 2.00 11 серпня люди розійшлися у бік домівок.

11 серпня

Головна суперниця Лукашенка Світлана Тихановська виїхала до Литви. У мережі з’явилося відео, на якому опозиціонерка читає з листка і просить людей не виходити на вулиці. У сенаті США пригрозили санкціями Лукашенку за “напад на демократію”. Відомий співак Макс Корж попросив білорусів припинити протести, але потім передумав. У Мінську і деяких інших містах люди знову вийшли на акції протесту. Силовики жорстко били і затримували людей, деяких витягали з машин. Одного з учасників протесту поранили з табельної зброї. Після півночі місто було зачищено від протестуючих, прибрали барикади, які намагалися встановити учасники акцій. МВС відзвітувало про затримання понад тисячі осіб і 51 постраждалого, зокрема, 14 поранених співробітників поліції.

12 серпня

Відновили доступ в інтернет. Влада заборонила продавати салюти і петарди. У Раді ЄС ухвалили рішення про позачергову сесію, зокрема, через ситуацію в Білорусі. Вдень жінки у містах Білорусі вийшли на вулиці з квітами на знак протесту проти жорстокості силовиків. Також на вулицях пройшли інші масові акції. У ЗМІ повідомили, що в Гомелі помер 25-річний хлопець, якого затримали на вулиці. Під час протестів побили українського фотокореспондента і затримали дев’ятьох громадян України. Міліція заявила про затримання близько 700 осіб (близько 6,7 тис. за весь час протестів).

13 серпня

МЗС України повідомило про ще одного українця, якого затримали в Білорусі як мітингувальника. На страйк вийшли працівники одного з найбільших підприємств БелАЗ. Люди продовжили виходити на акції, зокрема, до протесту приєдналися служби таксі. Чиновники публікували в соцмережах заяви про звільнення. Творець компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск відреагував на протести в Білорусі фразою: “Чим ми можемо допомогти?”. Державний секретар США Майк Помпео закликав провести нові президентські вибори в Білорусі.

14 серпня

Глави МЗС ЄС не визнали результати виборів у Білорусі та оголосили про підготовку точкових санкцій. Сотні працівників Мінського тракторного заводу МТЗ оголосили страйк і пройшли колоною до площі Незалежності, яку зайняли до вечора. Дівчата почали обнімати силовиків, які не підняли щити біля будівлі Будинку уряду. Вулицями Гродно люди пронесли величезний біло-червоно-білий прапор. Правоохоронці завели справу на засновника проекту NEXTA. Тихановська заявила про створення Координаційної ради для забезпечення передачі влади в країні.

15 серпня

У цей день пройшло прощання з першою жертвою протестів у Білорусі Олександром Тарайковським. Повідомлялося, що чоловік загинув під час протистоянь з правоохоронцями 10 серпня о 23.00. За офіційними даними, він нібито хотів кинути невстановлений вибуховий пристрій у бік силовиків. Однак у мережі вже почали з’являтися відео, на яких видно, що в його руках нічого не було.

15 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко провів телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним. За словами Лукашенка, в разі зовнішніх військових загроз Білорусі Росія одразу надасть Мінську всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки.

Крім того, Олександр Лукашенко відкинув пропозиції про посередництво Литви, Латвії та Польщі у вирішенні конфлікту в країні.

16 серпня

Цього дня у Гомелі попрощалися з другою жертвою силовиків ОМОН, які били людей під час протестів у Білорусі, Олександром Вихором. 25-річного хлопця, якого затримали 9 серпня, поховали у рідному місті.

Крім того, 16 серпня дружина опозиціонера Валерія Цепкала Вероніка разом з дітьми втекла до України. Після затримання російськими прикордонниками вона перетнула український кордон і приєдналася до чоловіка.

А президент Білорусі Олександр Лукашенко вдруге зателефонував своєму російському колезі Володимиру Путіну з приводу ситуації в країні. За інформацією ЗМІ, вони провели детальні консультації з усіх питань.

16 серпня у всіх містах Білорусі пройшов масштабний марш свободи, який зібрав сотні тисяч громадян країни. Люди вийшли на вулиці з прапорами і квітами, вони вимагали відставки Лукашенка.

У відповідь у Мінську президент зібрав свій “антимайдан”. До Будинку уряду звезли бюджетників, які підтримували Лукашенка. За інформацією ЗМІ, людей зігнали туди силоміць, погрожуючи звільненням.

Лукашенко виступив перед натовпом, подякував їм за терпіння, сказав, що не дозволить віддати країну навіть після смерті і став перед громадянами на коліна.

Попри це, противники Лукашенко оголосили загальнонаціональний страйк. Він повинен розпочатися 17 серпня.

17 серпня

Велика Британія заявила, що не визнає результатів виборів. У Європарламенті також не визнали вибори і оголосили Лукашенка персоною нон грата. Тихановська оголосила, що готова стати лідером нації. Підприємства продовжили страйки та акції солідарності. До них доєдналися, зокрема, промислові гіганти: Білоруськалій, Нафтан, МЗКТ, МТЗ, МАЗ, БМЗ, БелАЗ, Полоцьк-Скловолокно, Полімір. Лукашенко прилетів на МЗКТ і вийшов до робітників. Його зустріли криками “Йди геть!”. Нинішній президент заявив, що “поки ви мене не вб’єте, інших виборів не буде”. Білоруський уряд пішов у відставку перед обраним президентом відповідно до Конституції, але продовжить виконувати обов’язки. Президент України Володимир Зеленський провів закриту нараду з силовиками і чиновниками через ситуацію в Білорусі. Україна викликала свого посла в Білорусі для консультацій.

Фото: TYT.by