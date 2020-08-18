Страйки в Білорусі: де почалися і як вплинуть на Україну

17 серпня в рамках масових акцій протестів у Білорусі розпочався національний страйк на багатьох підприємствах, який триватиме до виконання низки вимог.

Звичайно, це має негативно вплинути на економіку країни загалом і на торгівлю з іншими країнами.

Страйки вже розпочалися на, мабуть, найбільш стратегічних заводах у Білорусі. Тепер те, наскільки впаде торгівля з іншими країнами, залежатиме лише від бажання влади налагоджувати діалог з учасниками протестів.

Факти ICTV розповідають де відбуваються страйки і як вони вплинуть на торгівлю з Україною.

Де страйкують працівники

Незгода з перемогою Олександра Лукашенко на виборах президента Білорусі викликала великий резонанс у суспільстві. Оскільки влада не йшла на діалог з протестувальниками, а лише збільшувала спроби зупинити їх.

До 17 серпня кілька підприємств виходили на нетривалі страйки, однак невдовзі продовжували роботу. Та вчора у Білорусі оголосили національний страйк, який поширився на низку ключових заводів.

Наприклад, припинили роботу на Білоруському автомобільному заводі, який переживає не найкращі часи. У прес-службі БілАЗу заявляли про те, що нібито на мітинг вийшли близько 100 працівників, інші ж працювали у звичайному режимі.

На заводі виробляють техніку для роботи в кар’єрах і близько 95% йде на експорт. Здається, що Лукашенко не надавав цьому особливого значення, адже казав, що не змушуватиме нікого працювати.

– Я знаю, незважаючи на те що деякі бродять. Ну, 150 на якомусь підприємстві, навіть 200 працівників погоду не роблять, по-перше. По-друге, треба розуміти, що “поганий” президент тримав зайву чисельність, щоб людей не викидали на вулицю. Виходити потрібно з цього. Хто хоче працювати, хай працює. Не хочуть працювати, що ж, ми їх не змусимо, – сказав президент Білорусі.

Одні з перших страйків розпочалися на Білоруському металургійному заводі. В понеділок вони продовжилися, працівники БМЗ перекрили доступ до печей і вели переговори з керівництвом заводу.

Однак того ж дня робота печей відновилася.

Мабуть, найбільшу увагу привернули страйки на Мінському заводі колісних тягачів та Мінському тракторному заводі. МЗКТ випускає тягачі, самоскиди, автомобільні шасі. Близько 80% продукції йде на експорт.

МТЗ займається виробництвом тракторів та різноманітної спецтехніки на їхній основі і за час існування експортував свою продукцію в близько 100 країн світу.

Тобто і цей білоруський завод орієнтований на експорт. Крім надважливих підприємств до страйків також долучаються Білоруськалій, МАЗ, Белтелерадіокомпанія та багато інших.

Багато профспілок повідомляють про повне або часткове відновлення роботи, однак нині не зрозуміло, чи виходитимуть працівники на нові страйки.

Якщо ж стайки продовжуватимуться, то можна впевнено сказати, що багато країн недоотримають обіцяну продукцію.

Вплив на Україну

Звичайно, постраждають від національного страйку у Білорусі і країни, які активно торгують з нею. Зокрема, Україна, яка багато чого отримує з сусідньої держави.

Україна закуповує у Білорусі:

вантажні автомобілі;

трактори;

різноманітні добрива;

паливо;

продукти харчування.

Це далеко не повний список товарів, які отримує Україна з Білорусі. Протягом останніх років товарообіг між країнами зростав приблизно на 16-20% щорічно.

У 2019 році посол України у Білорусі Ігор Кизим в інтерв’ю Укрінформу заявив, що тенденція зростання спостерігається з 2016 року.

– Президентом України було поставлене чітке завдання – збільшувати товарообіг з Білоруссю до $8 млрд у 2019 році… За минулий рік ми досягли товарообігу між Україною та Білоруссю на рівні $5,3 млрд. У 2017 році такий товарообіг становив $4,6 млрд, а в 2016 році – було $3,8 млрд. Тобто в нас існує стійка тенденція щорічного збільшення товарообігу на 16-20%, – сказав Кизим.

І в 2019 році президент України Володимир Зеленський декларував бажання і надалі збільшувати товарообіг з Білоруссю. Нині ж ми бачимо, що це може не стати реальністю найближчим часом.

У коментарі Фактам ICTV член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що нині говорити про виконання довгострокових договорів не варто, адже ніхто не знає, що буде у Білорусі завтра.

– Ніхто не знає, що у Білорусі зараз відбуватиметься. Доти, доки не буде зрозуміле майбутнє політичних дій, навряд чи можна говорити про економічні стосунки, поглиблення економічних зв’язків України і Білорусі, – каже Пендзин.

Основними ринками в Білорусі для України є енергетичний та продовольчий. Особливо постачання палива, яке займає значну частину на українському ринку.

Серед продовольчих товарів можна виокремити цибулю, часник, картоплю.

За словами Пендзина, жодного дефіциту у цій ситуації не варто очікувати, адже на ринку завжди знайдеться той, хто буде готовий замінити нестачу.

– Ми знаходимося на конкурентному ринку і будь-які зменшення постачань з однієї країни, достатньо швидко компенсують компанії з інших країн… Якихось дефіцитів в Україні через страйки в Білорусі не буде. Ринок конкурентний і на місце Білорусі через форс-мажор зайде інший постачальник, який є на світовому ринку, – розповідає економіст.

Інше питання – ціна. Найімовірніше, товари з інших країн будуть дорожчими для України, відповідно зросте і ціна на них для населення.

Однак, навряд чи це буде значне здорожчання. За словами економіста, ціна на паливо та продукти, якими замінять білоруський імпорт, зросте на 1-1,5% не враховуючи очікуваного зростання вартості відповідних товарів.

– Ми можемо почати переорієнтовуватися, наприклад, на польські ринки, це трошки змінюватиме логістику, дорожче, але без дефіциту. Адже у нас багато власного виробництва. Зміниться трохи цінова ситуація, що може спричинити зростання вартості товарів на українському ринку на 1-1,5%, – висловлює думку Пендзин.

І якщо значного удару від білоруських страйків Україні не варто очікувати, то сама Білорусь та інші країни можуть більше постраждати від ситуації, що склалася.

Наслідки для Білорусі

Ні для кого не стане новиною, що будь-який масовий і тривалий страйк призведе до погіршення економічної ситуації в країні. Особливо коли йдеться про сучасність, коли експорт є значною частиною економіки багатьох держав.

Варто знову звернути увагу на те, що багато білоруських заводів експортно орієнтовані. Якщо вони тривалий час простоюватимуть, то країни просто шукатимуть інших постачальників, навіть якщо це й дорожче їм обійдеться.

– Цей страйк зачіпає дуже чутливі для нашої економіки компанії, так звані валовоутворюючі підприємства… Дуже важливим є страйк на Білоруськалії, адже це підприємство, яке регулярно приносить валютну виручку, яке потрібно цьому режиму. Звичайно, це серйозний тиск, – заявив Радіо Свободі економіст Сергій Чалий.

Загалом, багато чого залежатиме від того, як швидко влада виконає вимоги працівників або знайде компроміс.

Цілком можливо, що швидке вирішення конфлікту сприятиме тому, що люди, які долучилися до страйків, повернуться до роботи з новою силою.

І тоді значних проблем не буде ані для Білорусі, ані для держав, які зацікавлені у купівлі товарів країни. Враховуючи дружні відносини Білорусі з РФ, можна зрозуміти, чому Лукашенко прагне вирішення конфлікту всіма можливими способами.

Нині багато в яких сферах найбільше товарів купує Росія. Наприклад, РФ закуповує найбільше тракторів, вироблених на МТЗ.

Крім того, близько 80% продукції МЗКТ купує Росія. Єдине, що нині грає на руку РФ – зупинка Білоруськалію, адже це дасть їй змогу зайняти позицію Білорусі на ринку.

Та потрібно не забувати і про те, що у випадку невдачі страйків, працівники не лише не отримають бажаного, але й значно погіршать ситуацію на тлі світової фінансової кризи.

– У разі невдачі страйку починається депресія, яка може стати серйозним фактором падіння економіки, особливо якщо це депресія в національному масштабі. Недостатньо переламати протест і загнати всіх назад на завод, – вважає старший науковий співробітник BEROC Лев Львівський.

А за цим неминуче буде втрата позицій на ринку, які, можливо і не вдасться так швидко відновити.

Політичний конфлікт у Білорусі не проходить осторонь найближчих сусідів, які уважно спостерігають за тим, що відбувається.

І нині страйки, які відбуваються у республіці, можуть трохи похитнути стан справ на різноманітних ринках, але навряд чи загрожуватимуть дефіцитом тих чи інших товарів для держав.

Владислав Бомбела