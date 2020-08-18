Трамп назвав Путіна “шахістом світового класу”

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 17 серпня, назвав президента РФ Володимира Путіна “шахістом світового рівня” поряд із лідерами Китаю та Туреччини.

Дональд Трамп дав оцінку російському лідерові під час виступу на передвиборній зустрічі у Вісконсіні, критикуючи свого конкурента, колишнього віце-президента Джо Байдена.

Трамп сказав, що він зрозумів одну річ: президент Росії Володимир Путін, голова КНР Сі Цзіньпін, керівник КНДР Кім Чен Ин і президент Туреччини Реджеп Ердоган є “шахістами світового класу” і усі вони мріють, щоб Байден переміг на виборах.

Трамп запевняє, що Байден не зможе працювати з ними на рівних.

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Вибори у США

Трамп висловлював думку про те, що в Кремлі вкрай не зацікавлені, щоб його переобрали президентом.

Водночас у Національному центрі контррозвідки і безпеки США заявили, що Росія навпаки хоче бачити Трампа президентом і активно працює над тим, щоб очорнити Байдена.

У серпні Трамп заявив про намір запросити Путіна на саміт G7 в листопаді 2020 року.

Фото: Кремль