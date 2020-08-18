У Білорусі два телеканали транслювали протести, один вже закрили

У Білорусії закрили місцевий телеканал у Жодіно, який показав відео з жорстким розгоном акції протесту.

Директора телеканалу Ельшада Акберова відсторонили від посади.

Керівництво телеканалу звинувачують в тому, що ЗМІ показали думки іноземних політологів про ситуацію в Білорусі.

В іншому білоруському місті Гродно місцеве державне телебачення також вивело в ефір багатотисячну акцію протесту. Про закриття цього ЗМІ поки не повідомлялося.

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Цензура в Білорусі

Державне телебачення всіляко цензурує тему протестів у Білорусі, на які щодня виходять тисячі білорусів.

У зв’язку з цим працівники найбільшого державного ЗМІ країни Белтелерадіокомпанії вийшли на страйк 17 серпня.

Джерело: Інтерфакс, Радіо Свобода

Фото: TUT.by