PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У Білорусі два телеканали транслювали протести, один вже закрили

У Білорусії закрили місцевий телеканал у Жодіно, який показав відео з жорстким розгоном акції протесту.

Директора телеканалу Ельшада Акберова відсторонили від посади.

Керівництво телеканалу звинувачують в тому, що ЗМІ показали думки іноземних політологів про ситуацію в Білорусі.

В іншому білоруському місті Гродно місцеве державне телебачення також вивело в ефір багатотисячну акцію протесту. Про закриття цього ЗМІ поки не повідомлялося.

Читайте: Провели оплесками: білоруський дипломат пішов у відставку

Цензура в Білорусі

Державне телебачення всіляко цензурує тему протестів у Білорусі, на які щодня виходять тисячі білорусів.

У зв’язку з цим працівники найбільшого державного ЗМІ країни Белтелерадіокомпанії вийшли на страйк 17 серпня.

Джерело: Інтерфакс, Радіо Свобода

Фото: TUT.by

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка