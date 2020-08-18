Підполковник міліції з міста Ліда Юрій Махнач розповів, хто віддає накази розганяється мітинги. Він командує ротою патрульно-постової служби в місцевому райвідділку.
– У Ліди відбувалися страшні речі: побиття людей на території відділку, побиття і катування в автозаках, на мийці автотранспорту, – заявив він.
Офіцер стверджує, що це робили співробітники ОМОНу Гродненського облвиконкому і Лідського райвідділу. В той момент сам він був у відпустці – тому що ще перед виборами зрозумів, що не може ходити на роботу.
Джерело: tut.by
Канада та Ірландія не визнали офіційні результати президентських виборів у Білорусі, у результаті яких переміг Олександр Лукашенко.
Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань закликав провести нові вибори глави держави.
А у МЗС Ірландії відзначили, що голосування не було демократичним.
Посол Білорусі у Словаччині Ігор Лещеня пішов у відставку через розгін мітингувальників у своїй країні. Про це пише TUT.BY.
– Це логічний крок, оскільки як посол я призначений чинним президентом і передбачається, що повинен проводити визначену ним політику. МЗС вважає, що виражена у моїй заяві громадянська позиція вийшла за ці рамки, – розповів Ігор Лещеня.
Раніше посол записав відеозвернення, у якому підтримав мітингувальників і розкритикував владу.
73 особи, які перестали виходити на зв’язок з рідними у дні масових протестів в Білорусі, досі вважаються зниклими.
Майже всі у списку – чоловіки. Журналісти створили сервіс з пошуку людей, які зникли під час акцій протесту.
Джерело: TUT.BY
Щонайменше п’ять осіб загинули під час протестів у Білорусі.
Про це повідомляє портал білоруських новин Naviny з посиланням на правозахисну організацію Звено.
У Мінську затримали співробітника Мінського заводу колісних тягачів Андрія Судаса.
Він знімав на телефон словесну суперечку між робітниками і президентом Олександром Лукашенком.
Вы напугали деда.
Послушайте как он разговаривает с людьми! pic.twitter.com/Cw50hTmACz
— РБ головного мозга (@belamova) August 17, 2020
Джерело: Вясна
В ході протестів в Білорусі загинуло двоє людей. Це підтвердив міністр охорони здоров’я країни Володимир Каранік.
Він не назвав прізвищ загиблих і обставин їх смерті, лише зазначивши, що один з них помер у Мінську.
Президент США Дональд Трамп назвав жахливою ситуацію у Білорусі.
Він заявив, що американська адміністрація буде ретельно спостерігати за станом справ у країні.
– Ми будемо дуже уважно стежити за тим, що відбуваєтьс, – наводять слова президента західні ЗМІ.
Європарламент проголосував за невизнання Олександра Лукашенко президентом Білорусі.
Також оголосив його персоною нон-грата в ЄС.
Джерело: Еuroparl.europa.eu
158 осіб в лікарнях після того, як їх затримала міліція та помістила до слідчих ізоляторів під час протестів у Білорусі.
Троє чоловік у важкому стані у реанімації, заявив міністр охорони здоров’я Білорусі Володимир Каранік.
Джерело: Nexta_live
Підполковник міліції з міста Ліда Юрій Махнач розповів, хто віддає накази розганяється мітинги. Він командує ротою патрульно-постової служби в місцевому райвідділку.
– У Ліди відбувалися страшні речі: побиття людей на території відділку, побиття і катування в автозаках, на мийці автотранспорту, – заявив він.
Офіцер стверджує, що це робили співробітники ОМОНу Гродненського облвиконкому і Лідського райвідділу. В той момент сам він був у відпустці – тому що ще перед виборами зрозумів, що не може ходити на роботу.
Джерело: tut.by