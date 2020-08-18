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Підполковник міліції з міста Ліда Юрій Махнач розповів, хто віддає накази розганяється мітинги. Він командує ротою патрульно-постової служби в місцевому райвідділку.

– У Ліди відбувалися страшні речі: побиття людей на території відділку, побиття і катування в автозаках, на мийці автотранспорту, – заявив він.

Офіцер стверджує, що це робили співробітники ОМОНу Гродненського облвиконкому і  Лідського райвідділу. В той момент сам він був у відпустці – тому що ще перед виборами зрозумів, що не може ходити на роботу.

Джерело: tut.by

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Пряма трансляція
09:42 - 18 серпня

Канада та Ірландія не визнали офіційні результати президентських виборів у Білорусі, у результаті яких переміг Олександр Лукашенко.

Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань закликав провести нові вибори глави держави.

А у МЗС Ірландії відзначили, що голосування не було демократичним.

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08:46 - 18 серпня

Посол Білорусі у Словаччині Ігор Лещеня пішов у відставку через розгін мітингувальників у своїй країні. Про це пише TUT.BY.

– Це логічний крок, оскільки як посол я призначений чинним президентом і передбачається, що повинен проводити визначену ним політику. МЗС вважає, що виражена у моїй заяві громадянська позиція вийшла за ці рамки, – розповів Ігор Лещеня.

Раніше посол записав відеозвернення, у якому підтримав мітингувальників і розкритикував владу.

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20:25 - 17 серпня

73 особи, які перестали виходити на зв’язок з рідними у дні масових протестів в Білорусі, досі вважаються зниклими.

Майже всі у списку – чоловіки. Журналісти створили сервіс з пошуку людей, які зникли під час акцій протесту.

Джерело: TUT.BY

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19:44 - 17 серпня

Щонайменше п’ять осіб загинули під час протестів у Білорусі.

Про це повідомляє портал білоруських новин Naviny з посиланням на правозахисну організацію Звено.

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18:58 - 17 серпня

У Мінську затримали співробітника Мінського заводу колісних тягачів Андрія Судаса.

Він знімав на телефон словесну суперечку між робітниками і президентом Олександром Лукашенком.

Джерело: Вясна

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18:21 - 17 серпня

В ході протестів в Білорусі загинуло двоє людей. Це підтвердив міністр охорони здоров’я країни Володимир Каранік.

Він не назвав прізвищ загиблих і обставин їх смерті, лише зазначивши, що один з них помер у Мінську.

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18:19 - 17 серпня

Президент США Дональд Трамп назвав жахливою ситуацію у Білорусі.

Він заявив, що американська адміністрація буде ретельно спостерігати за станом справ у країні.

– Ми будемо дуже уважно стежити за тим, що відбуваєтьс, – наводять слова президента західні ЗМІ.

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18:17 - 17 серпня

Європарламент проголосував за невизнання Олександра Лукашенко президентом Білорусі.

Також оголосив його персоною нон-грата в ЄС.

Джерело: Еuroparl.europa.eu

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17:19 - 17 серпня

158 осіб в лікарнях після того, як їх затримала міліція та помістила до слідчих ізоляторів під час протестів у Білорусі.

Троє чоловік у важкому стані у реанімації, заявив міністр охорони здоров’я Білорусі Володимир Каранік.

Джерело: Nexta_live

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17:05 - 17 серпня

Підполковник міліції з міста Ліда Юрій Махнач розповів, хто віддає накази розганяється мітинги. Він командує ротою патрульно-постової служби в місцевому райвідділку.

– У Ліди відбувалися страшні речі: побиття людей на території відділку, побиття і катування в автозаках, на мийці автотранспорту, – заявив він.

Офіцер стверджує, що це робили співробітники ОМОНу Гродненського облвиконкому і  Лідського райвідділу. В той момент сам він був у відпустці – тому що ще перед виборами зрозумів, що не може ходити на роботу.

Джерело: tut.by

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