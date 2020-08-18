Підполковник міліції з міста Ліда Юрій Махнач розповів, хто віддає накази розганяється мітинги. Він командує ротою патрульно-постової служби в місцевому райвідділку.

– У Ліди відбувалися страшні речі: побиття людей на території відділку, побиття і катування в автозаках, на мийці автотранспорту, – заявив він.

Офіцер стверджує, що це робили співробітники ОМОНу Гродненського облвиконкому і Лідського райвідділу. В той момент сам він був у відпустці – тому що ще перед виборами зрозумів, що не може ходити на роботу.

Джерело: tut.by