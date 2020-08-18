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За зразкову службу: Лукашенко нагородив міліціонерів медалями

У Білорусі 18 серпня нагородили міліціонерів за зразкове виконання службових обов’язків.

Указ підписав президент Білорусі Олександр Лукашенко, йдеться у публікації Юридичного порталу Республіки Білорусь.

На  25 сторінках перераховані правоохоронці, нагороджені медалями За відмінну службу першої, другої і третьої ступені.

Читайте: Протести в Білорусі – онлайн

Серед нагороджених – бійці ОМОНу, міліціонери та офіцери внутрішніх військ.

Ситуація у Білорусі

Міліціонери жорстоко розігнали перші протести у Білорусі, які виникли після 9 серпня. Постраждало понад 280 осіб, 6,8 тис. мітингувальників затримали.

Страйки та мітинги тривають 9 день. Нині до них долучились великі підприємства країни та навіть частина силовиків.

За офіційною інформацією, загинули двоє людей. Волонтери повідомляють про п’ятьох загиблих.

Джерело: Рravo.by

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