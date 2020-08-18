У країнах Азії виявили новий штам коронавірусу D614G, який може виявитись небезпечнішим за SARS CoV 2.

У Малайзії дослідили кластер із 45 випадків. Вперше його зафіксували у людини, яка повернулася з Індії, порушивши свою 14-денну самоізоляцію. Її тест на коронавірус після повернення до Малайзії був негативним. Після цього людину засудили до п’яти місяців ув’язнення та виплати штрафу.

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На Філіппінах новий штам був виявлений серед випадкових зразків коронавірусу. Наразі там вчені досліджують мутацію вірусу та його заразність.

Вони припускають, що новий штам може пришвидшити поширення коронавірусу.

– Припускають, що мутація має більш високу ймовірність передачі або заразність, але у нас все ще немає достатньо вагомих доказів, щоб впевнитись у цьому, – повідомила Заступник міністра охорони здоров’я Філіппін Марія Розаріо Верджайр.

Всесвітня організація охорони здоров’я зазначила, що наразі немає доказів, що знайдений новий штам може призвести до важчого захворювання.

Нова мутація була виявлена у багатьох країнах Європи, США та Китаї.

За словами голови відділу епідеміології та біостатистики Гонконзького університету Бенджаміна Коулінга, епідеміологічні дані не вказують на більшу заразність нового штаму.

Також він зазначив, що наразі його виявляють частіше, тому це може говорити про певну перевагу перед іншими штамами коронавірусу.

Голова Міністерства охорони здоров’я Малайзії Нур Хішам Абдулла повідомив, що новий знайдений штам D614G може бути у 10 разів заразніший та закликав людей дотримуватись запобіжних заходів.

Також він додав, що через виявлення нового штаму винайдені вакцини можуть стати неефективними.

Коронавірус в Україні

18 серпня на коронавірус в Україні захворіли ще 1 616 осіб. Загалом у країні 94 436 підтверджених випадків Covid-19.

За весь час пандемії померло від вірусу 2 116 українців, а одужали 48 925 пацієнтам, з них 761 особа за минулу добу.

Найбільша кількість випадків коронавірусу зафіксували у Львівській області – 12 260, у Києві – 10 730, у Чернівецькій області – 7 954, Рівненській – 7 828.