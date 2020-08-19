Австралія уклала угоду з AstraZeneca на безкоштовне постачання потенційної вакцини від Covid-19 для всього населення.

Британська компанія AstraZeneca розробляє вакцину у партнерстві з Оксфордським університетом, наразі тривають передові випробування, у який беруть участь тисячі добровольців у різних країнах.

Уряд ухвалив рішення пропонувати безкоштовно вакцину від коронавірусу для всіх громадян.

– Вакцина Оксфорду – одна з найсучасніших та найперспективніших у світі, і за цією угодою ми забезпечили ранній доступ до ліків для кожного австралійця, – заявив прем’єр-міністр Скотт Моррісон .

Також він зазначив, що у випадку, якщо вакцина виявиться успішною, її зможуть отримати безкоштовно близько 25 млн австралійців.

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За словами Моррісона, у виробництві вакцини є чимало перешкод, однак спільний проект університету з AstraZeneca є одним із найкращих на сьогодні.

Раніше австралійський уряд заявляв, що витратить мільярди доларів на свою стратегію вакцини.

Водночас у Китаї офіційно видали перший патент на вакцину проти коронавірусу. Вакцина вже пройшла першу і другу фази випробувань.