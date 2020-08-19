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Факти / Світ

5,5 млн випадків у США та майже 100 тис. в Україні: коронавірус у світі 19 серпня

Станом на ранок середи, 19 серпня, коронавірус у світі зафіксували у 22 058 697 осіб.

За весь період пандемії померли 779 533 пацієнти, понад 14 млн осіб одужали.

Україна у світовому рейтингу поширення коронавірусу залишається на 30 місці, розмістившись між Ізраїлем та Єгиптом.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:

  • США – 5 481 795;
  • Бразилія – 3 407 354;
  • Індія – 2 702 742;
  • Росія – 930 276;
  • Південна Африка – 592 144.

Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:

  • США – 171 799;
  • Бразилія – 109 888;
  • Мексика – 57 774;
  • Індія – 51 797;
  • Велика Британія – 41 466.

Карантин у світі

У країнах ЄС продовжує свою дію система червоних та зелених списків країн, громадянам яких дозволено подорожувати без обмежень, України у зеленому списку немає з самого початку його введення.

Додаткові обмежувальні заходи через повторне зростання захворювання на коронавірус ввели Італія та Іспанія.

Зокрема, вони стосуються роботи нічних розважальних закладів та куріння у громадських місцях, де немає можливості дотримуватися соціального дистанціювання.

Також було змінено години та правила відвідування будинків для людей похилого віку, адже саме вони перебувають у зоні ризику.

Коронавірус у світі

Згідно зі статистикою коронавірусу у світі, загальна кількість заражених у світі на ранок 18 серпня подолала відмітку 22 млн осіб.

Антилідером у списку залишаються США – і за кількістю випадків, і за летальністю.

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