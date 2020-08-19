Станом на ранок середи, 19 серпня, коронавірус у світі зафіксували у 22 058 697 осіб.
За весь період пандемії померли 779 533 пацієнти, понад 14 млн осіб одужали.
Україна у світовому рейтингу поширення коронавірусу залишається на 30 місці, розмістившись між Ізраїлем та Єгиптом.
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Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:
- США – 5 481 795;
- Бразилія – 3 407 354;
- Індія – 2 702 742;
- Росія – 930 276;
- Південна Африка – 592 144.
Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:
- США – 171 799;
- Бразилія – 109 888;
- Мексика – 57 774;
- Індія – 51 797;
- Велика Британія – 41 466.
Карантин у світі
У країнах ЄС продовжує свою дію система червоних та зелених списків країн, громадянам яких дозволено подорожувати без обмежень, України у зеленому списку немає з самого початку його введення.
Додаткові обмежувальні заходи через повторне зростання захворювання на коронавірус ввели Італія та Іспанія.
Зокрема, вони стосуються роботи нічних розважальних закладів та куріння у громадських місцях, де немає можливості дотримуватися соціального дистанціювання.
Також було змінено години та правила відвідування будинків для людей похилого віку, адже саме вони перебувають у зоні ризику.
Коронавірус у світі
Згідно зі статистикою коронавірусу у світі, загальна кількість заражених у світі на ранок 18 серпня подолала відмітку 22 млн осіб.
Антилідером у списку залишаються США – і за кількістю випадків, і за летальністю.