Станом на ранок середи, 19 серпня, коронавірус у світі зафіксували у 22 058 697 осіб.

За весь період пандемії померли 779 533 пацієнти, понад 14 млн осіб одужали.

Україна у світовому рейтингу поширення коронавірусу залишається на 30 місці, розмістившись між Ізраїлем та Єгиптом.

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Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:

США – 5 481 795;

Бразилія – 3 407 354;

Індія – 2 702 742;

Росія – 930 276;

Південна Африка – 592 144.

Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:

США – 171 799;

Бразилія – 109 888;

Мексика – 57 774;

Індія – 51 797;

Велика Британія – 41 466.

Карантин у світі

У країнах ЄС продовжує свою дію система червоних та зелених списків країн, громадянам яких дозволено подорожувати без обмежень, України у зеленому списку немає з самого початку його введення.

Додаткові обмежувальні заходи через повторне зростання захворювання на коронавірус ввели Італія та Іспанія.

Зокрема, вони стосуються роботи нічних розважальних закладів та куріння у громадських місцях, де немає можливості дотримуватися соціального дистанціювання.

Також було змінено години та правила відвідування будинків для людей похилого віку, адже саме вони перебувають у зоні ризику.

Коронавірус у світі

Згідно зі статистикою коронавірусу у світі, загальна кількість заражених у світі на ранок 18 серпня подолала відмітку 22 млн осіб.

Антилідером у списку залишаються США – і за кількістю випадків, і за летальністю.