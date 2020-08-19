Капіталізація Apple вперше перевищила $2 трлн – що це означає

Apple Inc стала першою публічною американською компанією з фондовою ринковою вартістю $2 трлн у середу 19 серпня. Під час торгів акції компанії досягали позначки $468, 06.

Наразі Apple є другою у світі компанією, яка досягла такої капіталізації. Першою була саудівська енергетична компанія Saudi Aramco, яка досягала такого показника в грудні 2019 року. Однак через коронакризу й падіння попиту на нафту ціна акцій компанії впала.

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Що це дає?

Насправді це більш символічне досягнення, яке показує стабільність і прибутковість компанії. Варто віддати належне головному виконавчому директору компанії Тімові Куку, який розширив присутність Apple в Китаї.

Третій фінансовий квартал Apple завершила з виручкою в майже $60 млрд. Передусім — за рахунок посилення своїх онлайн-продажів.

Також компанія уже десятий рік поспіль посідає перше місце в рейтингу 100 найдорожчих брендів вартістю у понад $241 млрд.

iPhone 12

У січні 2020 року стало відомо, що у iPhone 12 Pro з’явиться перевага, яка зробить цю модель значно кращою, ніж попередні смартфони Apple.

iPhone 12, iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max, які планують презентувати у вересні 2020 року, відрізнятимуться один від одного не лише розмірами, а й характеристиками та деякими аспектами. Модель iPhone 12 Pro отримає потрійну камеру і додатковий четверний сенсор ToF, а ще така конфігурація отримає 6 ГБ ОЗУ.

Джерело: Google