Президент Білорусі Олександр Лукашенко може наважитися на силовий розгін протестів та страйків у Білорусі. Водночас такий варіант розвитку подій у країні вигідний і для Росії.

Про це заявив професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань у коментарі сайту Факти ICTV.

– Лукашенко з останніх сил хапається за владу. Ми вже побачили, що він не боїться крові. Силовий варіант можливий, – розповів Олексій Гарань.

На його думку, подібний сценарій влаштує і РФ.

– Лукашенко буде послаблений санкціями Заходу і позбавлений підтримки народу. Єдиний варіант – звернутися за допомогою до Москви, – продовжує експерт.

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Водночас такий варіант може підтримати і сам Кремль. Однак таємно, інакше це спровокує санкції ЄС, а також несприйняття як серед білорусів, так і серед росіян.

– Якщо Росія обирає сценарій підтримки Лукашенка, то вона може це робити без явного вторгнення. Відкрите втручання спровокує незадоволення у білорусів, воно зробить протести антиросійськими. І на Заході це буде додатковим аргументом для санкцій проти Путіна. І в самій Росії рішення не знайде підтримки, – пояснює політолог.

Росія може вдатися і до сценарію мирного передання влади у Білорусі проросійському кандидату. Однак за такого розвитку подій є величезний мінус для Путіна.

– Якщо Лукашенко буде усунений, це означає, що союзників Путіна можна прибирати через мирні протести. Це дуже погані паралелі для президента РФ. Тому він, найімовірніше, підтримуватиме силовий сценарій, – підсумовує Олексій Гарань.

Протести у Білорусі

Уже понад тиждень у Білорусі продовжуються протести та страйки через переобрання Олександра Лукашенка президентом країни.

На засіданні Ради безпеки Лукашенко закликав МВС та КДБ владнати ситуацію в країні.

А прикордонникам він доручив ретельніше контролювати державний кордон, щоб не допускати на територію країни бойовиків, зброю та гроші для підтримки протестів у Білорусі.

Людмила Грубнік