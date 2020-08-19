У Міноборони Білорусі заявили про готовність перекинути під Гродно додаткову військову техніку.

Про необхідність зміцнення Гродненського напрямку заявив міністр оборони, генерал-майор Віктор Хренін.

– Оперативне командування посилити ракетним дивізіоном Точка, дивізіоном Полонез, загоном безпілотних авіаційних комплексів, засобами ППО, радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби, – уточнив Віктор Хренін.

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Міністр доручив підготувати пропозиції з цього питання. Їх розглянуть у відомстві завтра, 20 серпня.

Протести у Білорусі

З 9 серпня в Білорусі не вщухають протести через переобрання Олександра Лукашенка президентом країни.

У заворушеннях глава держави звинувачує Захід, а також Україну.

Зокрема, на засіданні Ради безпеки 19 серпня він доручив Міноборони контролювати Гродненський напрямок, а також пересування сил НАТО у Литві і Польщі.

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Джерело: Міністерство оборони Республіки Білорусь