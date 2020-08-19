Протести в Білорусі: працівників Белтелерадіокомпанії не пускають до будівлі ТРК

Через підтримку протестів у Білорусі працівників державної Белтелерадіокомпанії не пускають до будівлі ТРК.

До студій та апаратних допустили російських фахівців, де їм показали, як працює обладнання. Ними виявились співробітники російського пропагандистського телеканалу RT (стара назва Russia Today), який фінансує держава.

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Біля Белтелерадіокомпанії стоять чотири пости міліції, які пропускають лише тих осіб, які мають посвідчення працівника ТРК.

Співробітниця БТ Дар’я Вайтович повідомила, що її та її колег, після підтримки протестів у Білорусі, позбавили пропусків до будівлі компанії.

– Охоронці мають списки учасників протестів та забирають пропуски, – наголосила дівчина.

Працівники Белтелерадіокомпанії приєднались до протестів у Білорусі 17 серпня. Майже 600 працівників, журналістів та технічних робітників підтримали мітингувальників та підписали звернення на підтримку загальнонаціонального страйку.

Протести у Білорусі

Протести у Білорусі 2020 розпочалися 9 серпня, після президентських виборів, та тривають до сьогодні.

Мітингувальники вимагають повторних виборів президента країни та не згодні з офіційними результатами ЦВК, за якими перемогу здобув Олександр Лукашенко, набравши 80,1% голосів.

У перші дні протестів правоохоронні органи Білорусі розганяли людей силою та використовували сльозогінний газ, світлошумові гранати та гумові кулі.

За офіційними даними, на протестах у Білорусі загинули три людини.

Представники ЄС підтримують протестувальників та закликають чинну білоруську владу провести нові справедливі вибори. Проте Лукашенко відмовляється від втручання західних країн у справи Білорусі.

З 17 серпня у сусідній державі розпочався загальнонаціональний страйк, у якому беруть участь підприємства усієї країни.

Фото: Радіо Свобода