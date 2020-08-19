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Протести у Білорусі: на допомогу страйкарям і жертвам репресій зібрали $3,7 млн

У Білорусі для працівників підприємств, які оголосили страйк, зібрали допомогу в розмірі понад $1,1 млн та ще $2,6 млн – для потерпілих від дій силовиків.

Пожертви зробили понад 21 тисяча осіб.

Один з ініціаторів збору коштів активіст Андрій Стрижак повідомив у Facebook, що національний страйковий комітет виділяє по $100 тисяч таким підприємствам: МТЗ, МЗКТ і Гродно Азот.

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Також триває збір коштів для жертв репресій. Для тих, хто постраждав від насильства з боку силовиків, зібрали вже понад $2,6 млн.

Таким чином, загалом на допомогу страйкарям і постраждалим від репресій зібрали понад $3,7 млн.

Через що почалися протести?

9 серпня у Білорусі пройшли вибори президента, перемогу на яких здобув Олександр Лукашенко. Він набрав 80% голосів, а його головний опонент Світлана Тихановська – 10%.

Противники Лукашенка назвали голосування сфальсифікованим та вийшли на мирні протести з вимогою про відставку президента.

Так, протести у Білорусі розпочалися ввечері 9 серпня і тривають вже 11 день.

Кілька днів тому на забастовки почали виходити великі заводи та підприємства. Одним з перших був завод БелАЗ.

Джерело: FINANCE.TUT.BY.

Фото: Dreamstime

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