Протести у Білорусі: яка ситуація у Білорусі 19 серпня

Результати саміту ЄС

19 серпня Європейський Союз провів екстрений саміт щодо ситуації у Білорусі та офіційно не визнав результатів президентських виборів. Також лідери країн Європи закликали Лукашенка провести нові вибори та припинити насилля щодо мирних демонстрантів.

Європейська комісія виділить €53 млн для підтримки білорусів. З них €1 млн направлять на підтримку громадянського суспільства та незалежних медіа, €2 млн — на допомогу жертвам репресій та неприйнятного насилля з боку держави та €50 млн — невідкладна підтримка на боротьбу з коронавірусом для системи охорони здоров’я.

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Зниклі безвісти білоруси

Білоруські правозахисники досі шукають майже 50 учасників акцій протесту, які зникли безвісти під час масових сутичок і затримань силовиками з 9 до 13 серпня. Із зазначеного списку знайшли лише трьох людей. Один з них виявився в госпіталі — він помер після поранення в голову.

У військовому госпіталі Мінську помер 43-річний Геннадій Шутов, який був поранений у голову 11 серпня під час протестів у Бресті. Це вже четверта офіційно підтверджена смерть під час протестів.

Призначення нового уряду

Олександр Лукашенко затвердив новий склад уряду та призначив Романа Головченка премʼєр-міністром країни.

Керівники силових відомств – міністр внутрішніх справ Юрій Караєв, міністра оборони Віктор Хренін, а також глава Комітету державної безпеки Валерій Вакульчик – зберегли свої пости.

Активісти звертаються до ООН

Білоруські активісти готують звернення до ООН через насильство силовиків. У зв’язку з цим правозахисники закликають затриманих, хто зазнав катувань в ізоляторах, розповісти про це і заповнити заяву про тортури, яку вони обіцяють передати в ООН.

Лукашенко просить не втручатися

Олександр Лукашенко доручив МЗС донести офіційну позицію білоруської влади про ситуацію в країні лідерам Євросоюзу і України.

– Їм просто треба розповідати, що відбувається в Білорусі. Щоб цю інформацію отримали і Меркель, і Макрон, і Дуда, і Науседа, і інші, і Зеленський. Щоб вони знали, що відбувається в Білорусі, офіційну точку зору. І попередити їх про відповідальність за розпалювання заворушень. Фінансування заворушень – це і є розпалювання. І ми бачимо сьогодні, що це фінансування триває, – сказав Лукашенко.

Війська в Гродно

У Міноборони Білорусі заявили про готовність перекинути під Гродно додаткову військову техніку.

Про необхідність зміцнення Гродненського напрямку заявив міністр оборони, генерал-майор Віктор Хренін.

Протести у Білорусі

З 9 серпня в Білорусі не вщухають протести через переобрання Олександра Лукашенка президентом країни.

У заворушеннях глава держави звинувачує Захід, а також Україну.

Зокрема, на засіданні Ради безпеки 19 серпня він доручив Міноборони контролювати Гродненський напрямок, а також пересування сил НАТО у Литві і Польщі.

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