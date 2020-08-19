PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Швеція заморожує допомогу проектам в Білорусі

Швеція заморожує частину допомоги державним проектам в Білорусі.

Про це заявив міністр міжнародного співробітництва та розвитку Швеції Пітер Ерікссон.

Він зазначив, що більша частина фінансування йшла на те, щоб підтримати громадянське суспільство в Білорусі.

– Допомога Швеції Білорусі в основному була направлена ​​громадянському суспільству країни, тим, хто зараз знаходиться на вулицях і вимагає змін, – написав Ерікссон в Twitter.

Читайте: Протести в Білорусі – онлайн

Протести в Білорусі

Вже десятий день поспіль на вулицях Білорусі збираються люди. Протестувальники  вимагають відставки Лукашенка і чесних виборів.

Низка країн підтримують демонстрантів і відмовляються приймати результати виборів. Своє невдоволення висловили такі країни, як: Канада, Литва і Ірландія.

Увечері 18 серпня на західному кордоні з країнами ЄС в повну бойову готовність були приведені підрозділи білоруської армії. Як пояснив Олександр Лукашенко, Білорусь опинилася під зовнішньою загрозою.

Теги: ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх