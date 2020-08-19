Швеція заморожує частину допомоги державним проектам в Білорусі.

Про це заявив міністр міжнародного співробітництва та розвитку Швеції Пітер Ерікссон.

Він зазначив, що більша частина фінансування йшла на те, щоб підтримати громадянське суспільство в Білорусі.

– Допомога Швеції Білорусі в основному була направлена ​​громадянському суспільству країни, тим, хто зараз знаходиться на вулицях і вимагає змін, – написав Ерікссон в Twitter.

Sveriges bistånd till Belarus har främst gått till landets civilsamhälle, de som nu står på gatorna och kräver förändring. Nu fryser vi den mindre del som gått till projekt där statliga aktörer deltagit. https://t.co/X0aMGutvzI — Peter Eriksson (@MinisterPeterE) August 18, 2020

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Протести в Білорусі

Вже десятий день поспіль на вулицях Білорусі збираються люди. Протестувальники вимагають відставки Лукашенка і чесних виборів.

Низка країн підтримують демонстрантів і відмовляються приймати результати виборів. Своє невдоволення висловили такі країни, як: Канада, Литва і Ірландія.

Увечері 18 серпня на західному кордоні з країнами ЄС в повну бойову готовність були приведені підрозділи білоруської армії. Як пояснив Олександр Лукашенко, Білорусь опинилася під зовнішньою загрозою.