Іноземних, зокрема російських військ на території Білорусі немає.

Про це заявив президент країни Олександр Лукашенко.

Російською технікою почали називати білоруські війська, які надвечір 18 серпня було приведено в повну бойову готовність за наказом Лукашенка.

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Підрозділи білоруської армії будуть охороняти західний кордон з країнами ЄС – на думку президента, саме звідти варто чекати загроз.

На думку Олександра Лукашенка, саме західні країни є “спонсорами” протестів у Білорусі, які тривають з 9 серпня.

– Західні держави вже безпосередньо, не приховуючи, заявляють про збір коштів і спрямування їх в Білорусь. Ми це бачимо, – вважає він.

Низка європейських держав та США відмовилися визнавати результати президентських виборів у Білорусі та закликають владу до діалогу з опозицією та проведення повторних виборів.

Внаслідок силового розгону протестів у Білорусі загинуло щонайменше п’ятеро осіб, протягом всього часу мирних акцій поліція затримала понад 7 тис. протестувальників.

Джерело: RIA