ОМОН розганяв людей біля прохідної Мінського тракторного заводу (МТЗ). Серед протестувальників були і працівники МТЗ.

Працівники, яких розігнали, напередодні написали заяви на відпустки за свій рахунок, а сьогодні не змогли потрапити на територію підприємства через заблоковані пропуски.

У МТЗ також були працівники Мінського моторного заводу, які прийшли підтримати колег, і інші небайдужі люди.

Однак невдовзі після розгону люди знову повернулися на завод.

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Окрім цього біля будівлі Білоруської телерадіокомпанії теж почалися розгони. На задньому дворі стоять автозаки. Люди поки розбіглися, але планують зібратися знову і просять підмоги.

17 серпня в Білорусі оголосили загальнонаціональний страйк. На протести вийшли заводи і великі підприємства, зокрема, Гродно Азот, МАЗ, Белшина і БМЗ, журналісти Белтелерадіокомпанії та працівники найбільших підприємств Білоруськалій і Нафтан.

Станом на 19 серпня у Білорусі для працівників підприємств, які оголосили страйк, зібрали допомогу в розмірі понад $1,1 млн та ще $2,6 млн – для потерпілих від дій силовиків.