Військовий переворот в Малі: президент йде у відставку

Президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта подав у відставку після затримання солдатами у вівторок.

У телезверненні Кейта сказав, що він також розпускає уряд і парламент.

– Я не хочу, щоб проливалася кров, аби зберегти мою владу, – додав він.

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Це сталося через кілька годин після того, як він і прем’єр-міністр Бубу Сіссе були доставлені у військовий табір недалеко від столиці Бамако, що викликало осуд з боку регіональних держав і Франції.

– Якщо сьогодні деякі елементи наших збройних сил хочуть покласти цьому край своїм втручанням, чи дійсно у мене є вибір? – сказав Кейта.

Бунт солдатів

У Малі відбулася спроба державного перевороту. В результаті чого заарештували президента країни Ібрагіма Кейта і прем’єр-міністр Бубу Сіссе.

Повсталі солдати взяли під контроль табір Каті. Солдати були незадоволені заробітною платою і конфліктом, який триває з джихадистами, а також колишнім президентом.

Табір Каті також став центром заколоту в 2012 році, коли солдати були незадоволені нездатністю старшого командування зупинити джихадистів і повстанців туарегів, які взяли під свій контроль північ Малі.