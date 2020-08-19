Я не хочу з ними розмовляти: Трамп скасував торгові переговори з Китаєм

Президент США Дональд Трамп відмовився від продовження торгових переговорів з Китаєм через пандемію коронавірусу.

Він також повторно звинуватив КНР у поширенні Covid-19.

– Я скасував переговори, тому що не хочу зараз говорити з Китаєм, – заявив Трамп.

Угоду між США та КНР у сфері торгівлі було укладено у січні 2020 року, кожні шість місяців вона потребує повторного розгляду.

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Спочатку Дональд Трамп хотів скасувати дію угоди ще в травні, коли пандемія набрала серйозних обертів, однак потім передумав.

Перша фаза торгової угоди передбачала імпорт Китаєм американських сільгосптоварів на суму $36,5 млрд до кінця року.

Патент на вакцину проти Covid-19 у Китаї

В КНР офіційно видали перший патент на вакцину проти коронавірусу, яка вже пройшла першу і другу фази випробувань.

Вакцина була готова ще наприкінці березня, однак весь цей час тривали дослідження, внаслідок яких і було підтверджено безпечність речовини.