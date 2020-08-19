Світлана Тихановська записала відеозвернення до Європейської Ради, в якому закликала країни ЄС не визнавати результати минулих президентських виборів у Білорусі.

– Шановні глави держав Європи, я закликаю вас підтримати пробудження Білорусі. Я закликаю всі країни поважати принципи міжнародного права. Я закликаю поважати суверенітет Республіки Білорусь і вибір білоруського народу, – звернулася Тихановська.

Опозиціонер нагадала, що другий тиждень білоруський народ мирно бореться за своє конституційне право обирати своїх лідерів.

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Результати виборів 9 серпня Тихановська назвала сфальсифікованими.

– Сотні поранених, щонайменше двоє людей загинули. Це відбувається просто зараз у центрі Європи. Я закликаю вас не визнавати цих сфальсифікованих виборів. Лукашенко втратив будь-яку легітимність в очах народу і всього світу, – каже Тихановська у відеозверненні.

Вона також нагадала, що ініціювала створення Координаційної ради з мирну передачу влади в країні, яка оголосить нові чесні і демократичні вибори в країні за участю міжнародних спостерігачів.

До цієї ради можуть увійти представники громадянського суспільства, шановні і відомі білоруси, професіонали своєї справи.

Тихановська також заявила, що готова до діалогу з чинною владою.