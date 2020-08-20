Будував стіну з Мексикою: екс-радника Трампа заарештували за підозрою в корупції

Колишнього радника президента США Дональда Трампа Стіва Беннона заарештували за підозрою у шахрайстві.

Міністерство юстиції країни висунуло звинувачення йому та ще трьом особам у розкраданні коштів, переданих прихильниками кампанії We Build The Wall – будівництва стіни на американо-мексиканської стіни.

За даними слідства, Стів Беннон привласнив собі щонайменше $1 млн із зібраних понад $25 млн.

Будівництво стіни на кордоні з Мексикою було однією із найгучніших обіцянок республіканців на чолі з Дональдом Трампом.

Наказ про початок будівництва прикордонної стіни було підписано в січні 2017 року, однак згодом виявилося, що втілити його в життя практично неможливо.

Станом на початок літа 2020 року збудовано майже 30 км із понад 300 запланованих.

Скасування торгової угоди США і Китаю

19 серпня Дональд Трамп відмовився від продовження торгових переговорів з Китаєм через пандемію Covid-19.

Розмови про можливе скасування дії угоди почалися ще в травні, однак потім Трамп вирішив відкласти це питання.

До кінця року угода передбачала імпорт Китаєм американських сільгосптоварів на суму $36,5 млрд.