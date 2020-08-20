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Демократи затвердили Камалу Харріс кандидатом на пост віце-президента США

Камалу Харріс демократична партія США затвердила кандидатом на посаду віце-президента США.

Про це повідомили на з’їзді партії, який пішов у віртуальному форматі.

Раніше Байден обіцяв, що кандидат на посаду буде жіночої статі.

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Камала Харріс – єдина афроамериканка, яку висунули на пост віце-президента США.

Вона була опонентом Байдена на праймеріз Демократичної партії. У жовтні в США мають намір провести дебати Камали Харріс з Майком Пенсом, який є віце-президентом США.

Що відомо про Камалу Харріс

Вона народилася в сім’ї мігрантів. Зараз Камалі Харріс 55 років. За професією вона юрист і політик, тривалий час займала посаду прокурора Каліфорнії і близько 7 років була прокурором Сан-Франциско.

Кандидат в президенти від демократів Джо Байден заявив, що готовий витратити десятки мільярдів доларів на боротьбу з расизмом. Зробить це за умови, що його оберуть президентом країни.

Джерело: CNN

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