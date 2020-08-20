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Факти / Світ / Росія

Діагноз буде протягом дня: лікарі не впевнені, що Навального отруїли

Діагноз російському опозиціонеру Олексію Навальному, якого госпіталізували після екстреної посадки літака Томськ – Москва, буде встановлено протягом дня.

Про це заявив заступник головлікаря лікарні швидкої медичної допомоги №1 в Омську Анатолій Калініченко.

За його словами, медики чекають на результати досліджень і проводять “консультації лікарів суміжних спеціальностей, консиліуми і так далі”.

Нині не можна точно сказати, що Олексію Навальному стало зле через отруєння, сказав Калініченко.

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Госпіталізація Навального

Навальному стало зле під час польоту з Томська до Москви, через деякий час після того, як він випив чай ​​в аеропорту.

У лікарні, куди політика доставили непритомним, заявили, що Навальний впав у кому. Його підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Соратники Навального вважають, медики навмисно приховують інформацію про те, чому політику стало погано.

Фото: Олексій Навальний

Джерело: Інтерфакс-Україна

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