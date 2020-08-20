Згідно з даними Університету Джонса Гопкінса, станом на четвер, 20 серпня, кількість відомих випадків нового коронавірусу в усьому світі становить 22 325 761.

Щонайменше 786 258 осіб померли в усьому світі.

США повідомили про найбільшу кількість смертей і підтверджених випадків серед усіх країн. У США зареєстровано не менше 5 528 493 випадків коронавірусу, зокрема, не менше 173 125 смертей.

На другій сходинці перебуває Бразилія з 3 456 652 інфікованими. Індія на третьому місці – 2 767 273 випадки зараження. У десятці рейтингу також розташувалися Росія, Південна Африка, Перу, Мексика, Колумбія, Чилі та Іспанія.

За кількістю хворих на коронавірус Україна займає 29 місце – 98 658 випадків станом на ранок 19 серпня.

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Коронавірус у світі – детально

Нова Зеландія нині бореться з повторним спалахом коронавірусу, який стався після того, як у країні більше 100 днів не фіксувалося жодного випадку інфікування.

За останню добу в країні зареєстровано п’ять нових випадків коронавірусу, загальна кількість підтверджених випадків зараження становить 1 304.

Починаючи з 1 вересня, Єгипет зажадає від усіх туристів, які прибувають до країни, надати негативний результат тесту на Covid-19.

Влада заявила, що рішення про обов’язкове проходження тесту для усіх туристів було ухвалено через “збільшення числа випадків інфікування у деяких країнах”.

Аргентина повідомила про найвищу щоденну кількість смертей, пов’язаних із Covid-19 – у середу в країні померли 282 людини.

Число загиблих від коронавірусу в цій південноамериканській країні нині становить 6 330 осіб.

Франція встановила рекорд нових випадків коронавірусу з часу виходу із карантину в середині травня. У середу в країні зареєстровали 3 776 нових випадків.