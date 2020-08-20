Кричить від болю, а потім його виносять: відео з Навальним із літака

Пасажири літака, які летіли разом з Олексієм Навальним, розповіли, що опозиціонер під час польоту пішов у туалет і не повернувся. Вони почули його крик із проханням про допомогу.

На кадрах, знятих на борту літака, чути, як Навальний кричить, і видно, що до нього йдуть медики.

Той же очевидець зняв, як, опозиціонер, імовірно, п’є той самий чай, в який, за словами його прес-секретаря, могли підмішати отруту.

Також у мережі з’явилося відео, як Олексія Навального вивантажують із літака для госпіталізації.

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Навального госпіталізували з отруєнням

20 серпня літак Томськ – Москва екстрено посадили через опозиціонера Олексія Навального, якому стало зле під час польоту.

Політика екстрено госпіталізували до токсикореанімації лікарні в Омську без свідомості.

Прес-секретар Навального Кіра Ярмиш повідомила, що опозиціонер впав у кому і його підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

У штабі Навального вважають, що політику могли підмішати отруту в чай, який він пив в аеропорту.