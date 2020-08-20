Навальний не перший: як розправляються з опозиціонерами у Росії

20 серпня у Росії госпіталізували опозиціонера Олексія Навального. Він летів до Москви, коли Олексію стало погано і він втратив свідомість. Чоловіка з підозрою на отруєння відправили у лікарню міста Омськ.

У Росії є багата історія політичних отруєнь. За останні 20 років до лікарень з токсинами у крові потрапили – депутат Юрій Щекочихін, журналісти Олександра Політковська, Петро Верзілов, Володимир Кара-Мурза.

А колишніх офіцерів ФСБ Сергія Литвиненка та Сергія Скрипаля спробували отруїти навіть у Великій Британії.

Факти ICTV розповідають, як закінчились історії їх отруєнь.

Юрій Щекочихін, 2003 рік

Депутат Державної Думи раптово зліг у лікарню після заяв, пов’язаних з корупцією у владі РФ. Кілька тижнів дуже тяжко хворів і помер.

У липні 2003 року кілька тижнів дуже важко хворів. Родичам було заборонено брати зразки тіла для незалежного розслідування. Але їм таки вдалось відіслати біологічний матеріал до Лондона. Вчені виявили отруєння радіоактивним талієм.

Анна Політковська, 2004 рік

Журналіст Нової газети отруїлась 2 вересня 2004 року по дорозі до міста Беслан, де напередодні стався теракт. У літаку Аерофлоту вона випила чай, після чого відчула себе погано.

Керівництво газети висловило думку, що Політковську навмисно отруїли, щоб вона стала на певний період непрацездатною. За два роки Політковську вбили у Москві.

Олександр Литвиненко, 2006 рік

Екс-офіцера ФБС Литвиненка отруїли у Великій Британії радіоактивним ізотопом полоній-210 в одному з лондонських закладів.

На думку Скотленд-Ярду, до отруєння був причетний російський уряд і президент РФ Володимир Путін.

Володимир Кара-Мурза, 2015 та 2017 рік

6 травня 2015 року російський опозиційний активіст Володимир Кара-Мурза був госпіталізований в лікарню з діагнозом серцева недостатність. Підозрюють, що тоді йому у їжу підсипали отруту.

2 лютого 2017 року Володимир, вдруге за два роки, був госпіталізований з симптомами отруєння і введений в медикаментозну кому. Нині лікується за кордоном.

Сергій і Юлія Скрипаль, 2018 рік

Колишнього російського агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною Новачок у британському Солсбері.

Уряд Великобританії звинуватив Росію у причетності до замаху на вбивство Скрипалів і в порушенні Конвенції про заборону хімічної зброї.

Петро Верзілов, 2018 рік

Активіст опозиційного руху Pussy Riot Петро Верзілов був госпіталізований в РФ в тяжкому стані 11 вересня 2018 року. Після ймовірного отруєння його відвезли у Берлін.

Німецькі лікарі вважали досить імовірним, що Верзілов був отруєний в Росії невідомою речовиною. Він провів три дні у реанімації у стані коми.

Отруєння Навального

Навальному стало погано під час польоту з Томська у Москву. Літак терміново посадили у Омську.

Нині Олексій Навальний перебуває у реанімації. До нього не пускають дружину та особистого лікаря. Також відмовляються надати історію хвороби.