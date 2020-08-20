Російський опозиціонер Олексій Навальний перебуває у токсикореанімації лікарні в Омську.

Навальний перебуває у важкому стані після отруєння, повідомив головлікар ЛШМД №1 Олександр Мураховський.

Раніше прес-секретар Навального Кіра Ярмиш повідомила, що політика госпіталізували непритомним, а пізніше підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

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Навального госпіталізували з отруєнням

20 серпня літак Томськ – Москва, на якому летів Навальний, екстрено сів в Омську.

Під час польоту опозиціонеру стало зле, він втратив свідомість. Після посадки Навального екстрено госпіталізували.

Прес-секретар Навального вважає, що політику могли підмішати отруту в чай, який він пив в аеропорту.

Джерело: MK.ru