У Норвегії встановлять 10-денний карантин для іноземців, які прибувають з Європи через поширення коронавірусу.

До переліку країн, громадяни яких повинні будуть дотриматись карантинних обмежень, увійшли: Австрія, Греція, Ірландія та Велика Британія.

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Окрім того, Міністерство закордонних справ Норвегії просить своїх громадян наразі утриматись від поїздок до цих країн.

Також відомство зазначило, що 10-денний карантин вводиться для жителів міського району Копенгаген у Данії.

Причинами введення таких обов’язкових карантинних обмежень стало підвищення рівня інфікування у перелічених країнах, який становить 20 нових випадків коронавірусу на 100 тис. населення за останні два тижні.

Такі обмеження почнуть діяти з 21 серпня.

Обмеження для туристів

Єгипет ввів обов’язкове проходження ПЛР-тесту на коронавірус для усіх туристів з 1 вересня. Прем’єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі повідомив, що усі, хто прибуває до країни на кордоні повинні показати негативний результат дослідження на Covid-19.

Таке рішення було ухвалене через збільшення кількості захворюваності на коронавірус у багатьох країнах світу.