На отруєння Навального відреагували багато світових лідерів.

МЗС низки європейських країн прокоментували ситуацію, яка склалася навколо російського опозиціонера.

Читайте: Стан Навального вдалося стабілізувати – медики

Верховний представник Європейського союзу Жозеп Боррель вимагає, щоб винних у отруєнні Олексія Навального притягнули до відповідальності у разі підтвердження факту замаху на життя.

– Стурбований інформацією щодо ймовірного отруєння Олексія Навального. Якщо це підтвердиться, винних повинні притягнути до відповідальності”, – написав Боррель.

Worried to hear about Alexei Navalny’s @navalny suspected poisoning.

If confirmed, those responsible must be held to account. Wishing him a swift and full recovery. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 20, 2020

Також він побажав політику швидкого одужання.

У Великій Британії МЗС також стурбоване новинами щодо Олексія Навального.

– Ми дуже стурбовані повідомленнями про російського опозиціонера, який був отруєний під час польоту в Москву, – зазначили у відомстві.

Голова Міністерства закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу наголосив на тому, що у разі підтвердження факту навмисного отруєння Навального, усіх винних повинні покарати.

– Дуже схвильований новинами про можливе отруєння опозиційного лідера Навального. Усі обставини мають розслідувати, і якщо звинувачення будуть доведені, винних мають покарати, – написав Рейнсалу.

Very concerned about news of suspected poisoning of opposition leader @navalny. Circumstances must be investigated and if allegations are true those responsible must face consequences.

I wish Mr Navalny a speedy recovery! — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) August 20, 2020

МЗС Литви також прокоментувало події, які стались довкола Навального.

– Це дуже тривожні повідомлення щодо ймовірного токсичного отруєння лідера російської опозиції Навального, – написав очільник відомства Лінас Лінкявічюс.

Very worrying reports about suspected toxic poisoning of Russia’s opposition leader @navalny. If confirmed, those responsible must face consequences. Closely following the situation, wishing him strength and speedy recovery. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 20, 2020

Також він додав, що у разі доведення факту навмисного отруєння російського опозиціонера винних повинні знайти і вони мають відповісти за вчинений злочин.

У Російській Федерації закликали не вигадувати припущень щодо можливого отруєння Навального, а дочекатись офіційних результатів.

За словами Володимира Путина, якщо факт буде доведено, то розпочнеться кримінальне розслідування. Таку ж думку висловив і прес-секретар голови РФ Дмитро Пєсков.

Отруєння Навального

Вранці, 20 серпня, Олексій Навальний втратив свідомість під час польоту з Томська до Москви, після того як випив чашку чаю. Літак екстрено приземлився в Омську, де його з аеропорту госпіталізували до реанімації.

Пізніше російський опозиціонер впав у кому, а медики підключили його до апарату ШВЛ.

Заступник головного лікаря Лікарні швидкої медичної допомоги №1 в Омську Анатолій Калініченко повідомив, що точний діагноз політику встановлять впродовж дня, оскільки наразі не можна точно сказати від чого йому стало погано.

Зараз стан Навального стабілізувався.