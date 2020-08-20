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Отруєння Навального: реакція світових лідерів

На отруєння Навального відреагували багато світових лідерів.

МЗС низки європейських країн прокоментували ситуацію, яка склалася навколо російського опозиціонера.

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Верховний представник Європейського союзу Жозеп Боррель вимагає, щоб винних у отруєнні Олексія Навального притягнули до відповідальності у разі підтвердження факту замаху на життя.

 – Стурбований інформацією щодо ймовірного отруєння Олексія Навального. Якщо це підтвердиться, винних повинні притягнути до відповідальності”, – написав Боррель.

Також він побажав політику швидкого одужання.

У Великій Британії МЗС також стурбоване новинами щодо Олексія Навального.

 – Ми дуже стурбовані повідомленнями про російського опозиціонера, який був отруєний під час польоту в Москву, – зазначили у відомстві.

Голова Міністерства закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу наголосив на тому, що у разі підтвердження факту навмисного отруєння Навального, усіх винних повинні покарати.

 – Дуже схвильований новинами про можливе отруєння опозиційного лідера Навального. Усі обставини мають розслідувати, і якщо звинувачення будуть доведені, винних мають покарати, – написав Рейнсалу.

МЗС Литви також прокоментувало події, які стались довкола Навального.

 – Це дуже тривожні повідомлення щодо ймовірного токсичного отруєння лідера російської опозиції Навального, – написав очільник відомства Лінас Лінкявічюс.

Також він додав, що у разі доведення факту навмисного отруєння російського опозиціонера винних повинні знайти і вони мають відповісти за вчинений злочин.

У Російській Федерації закликали не вигадувати припущень щодо можливого отруєння Навального, а дочекатись офіційних результатів.

За словами Володимира Путина, якщо факт буде доведено, то розпочнеться кримінальне розслідування. Таку ж думку висловив і прес-секретар голови РФ Дмитро Пєсков.

Отруєння Навального

Вранці, 20 серпня, Олексій Навальний втратив свідомість під час польоту з Томська до Москви, після того як випив чашку чаю. Літак екстрено приземлився в Омську, де його з аеропорту госпіталізували до реанімації.

Пізніше російський опозиціонер впав у кому, а медики підключили його до апарату ШВЛ.

Заступник головного лікаря Лікарні швидкої медичної допомоги №1 в Омську Анатолій Калініченко повідомив, що точний діагноз політику встановлять впродовж дня, оскільки наразі не можна точно сказати від чого йому стало погано.

Зараз стан Навального стабілізувався.

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