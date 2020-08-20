20 серпня вранці опозиційного політика Росії Навального госпіталізували в клініку Омська з підозрою на отруєння. Опозиціонер повертався літаком із Томська до Москви, але під час польоту йому стало погано, тому літак екстрено посадили в Омську, а політик потрапив до реанімації з ознаками токсичного отруєння.

Речниця політика Кіра Ярмиш зазначила, що Олексія Навального могли отруїти, а саму речовину йому начебто підсипали у чай.

До лікарні приїхав Слідчий комітет, однак правоохоронці не поспішають розглядати версію навмисного отруєння.

Наразі політик перебуває у комі, його стан стабільно важкий – постраждалого підключили до апарату ШВЛ.

Офіційно діагноз не встановлений, у ЗМІ з’являлася інформація про те, що у Навального розвинувся набряк мозку, але МОЗ спростовує це.

– Вже точно можна сказати, що це не отруєння оксибутіратом, барбітуратами або азалептином. Лікарі, за їх власними словами, провели купу аналізів Олексію, але все одно не можуть зрозуміти, що з ним, – зазначає Baza.

Дружина опозиціонера Юлія одразу приїхала у лікарню до чоловіка, однак її не пускали у палату, бо “пацієнт не дав згоду на відвідування”, пізніше керівництво лікарні казало, що штамп у паспорті є не достатнім доказом того, що вони одружені і вимагали показати свідоцтво про шлюб.

Після розмови з головним лікарем Юлію все ж пустили до чоловіка. Особистого лікаря Навального у палату досі не впустили.

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Прихильники Навального переконані, що Олексія потрібно транспортувати у Європу і там продовжити лікування, однак наразі медики не дають відповідних дозволів, мовляв його не можна зараз перевозити куди-небудь.

Керівник штабу Навального Леонід Волков вбачає у цьому бажання приховати сліди отруєння, аби пізніше було неможливо визначити токсин.

У лікарні, куди госпіталізували Навального перебувають представники силових структур – юристи вимагають відкрити кримінальну справу за фактом посягання на життя.

Навальний заявляв, що його намагалися отруїти

У липні 2019 року Навального засудили до 30 діб адміністративного арешту нібито за повторне порушення правил проведення мітингу.

Вранці 28 липня Навального госпіталізували до лікарні зі спецприймальника, в якому він відбував покарання з діагнозом “гостра алергічна реакція”.

Наступного дня опозиціонера повернули з лікарні до пенітенціарної установи. Навальний звернувся до Слідчого комітету Росії із заявою про своє отруєння в спецприймальнику.