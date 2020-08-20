Європейський офіс Всесвітньої організації охорони здоров’я заявив, що почав переговори з Росією, щоб спробувати отримати більше інформації про експериментальну вакцину від коронавірусу.

Високопоставлений співробітник з надзвичайних ситуацій в Європейському регіональному бюро ВООЗ Кетрін Смоллвуд заявила, що агентство почало обговорення з Росією і що офіційні особи ВООЗ діляться різними кроками і інформацією, які будуть потрібні ВООЗ для проведення оцінок.

– Ми турбуємося про безпеку та ефективність не лише щодо російської вакцини, але щодо всіх вакцин, які перебувають в стадії розробки, – сказав Смоллвуд.

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ханс Клюге сказав, що організація схвалює всі досягнення в розробці вакцин, але кожна вакцина повинна проходити однакові клінічні випробування.

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Клюге зазначив, що Росія має довгу історію розробки і застосування вакцин, зокрема від жовтої лихоманки і поліомієліту.

Російська вакцина

Минулого тижня Росія стала першою країною в світі, що отримала ліцензію на вакцину від коронавірусу, коли президент Володимир Путін оголосив про своє схвалення.

Але вакцина ще не пройшла розширені випробування, які зазвичай потрібні для доказу її ефективності перед ліцензуванням, що є серйозним порушенням наукового протоколу.

Водночас російські офіційні особи заявили, що лікарі можуть почати вакцинацію цього місяця, а масові кампанії можуть початися в жовтні.

Два інші потенційні кандидати на вакцину від Covid-19 вже почали такі дослідження в США та інших країнах, і їм буде потрібно близько 30 тис. людей для вакцинації і подальшого відстеження.