У Mariott стався масштабний витік даних клієнтів

Засновник консалтингової компанії Big Revolution Мартін Брайант подав колективний позов до Високого суду Лондона на готельну мережу Mariott International.

До Брайанта звернулися також і інші люди, які зупинялися в готелях в Англії і Уельсі.

За попередньою інформацією, в компанії стався один з наймасштабніших витоків даних клієнтів в історії.

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У момент, коли стався злам бази даних, в готелях були близько семи мільйонів гостей.

За інформацією ЗМІ, витік даних відбувався протягом чотирьох років – з 2014 до 2018 року.

Також жертвою хакерів стала і нью-йоркська юридична фірма Grubman Shire Meiselas & Sacks, яка працює із зірками світового рівня.

З юристами цієї компанії співпрацюють Мадонна, Елтон Джон, Роберт Де Ніро, Майк Тайсон, The Weeknd, Дрейк, Нікі Мінаж і інші. Також і такі компанії, як HBO, Spotify, Playboy Enterprises.

Джерело: Financial Times