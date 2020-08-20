ЄС готовий бути посередником між владою Білорусі та протестувальниками

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про готовність Європейського союзу виступити посередником для вирішення політичної кризи у Білорусі. Він не виключає можливість залучення до цього діалогу Росії та міжнародних інститутів.

Під час прес-конференції у форті Брегансон політик зазначив, що зараз в Білорусі необхідний діалог між владою, опозицією та громадським суспільством, але в ЄС хочуть, щоб цей діалог був встановлений самими білорусами.

– Євросоюз готовий супроводжувати цей діалог, якщо роль посередника може бути корисною і якщо цього захочуть білоруси, з іншими інститутами, зокрема ОБСЄ. Залучаючи Росію у вимогливий діалог, – наголосив президент Франції.

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Протести в Білорусі

Протести в Білорусі 2020 тривають до сьогодні, починаючи з 9 серпня. Люди почали виходити на мітинги після оприлюднених результатів президентських виборів, на яких вшосте переміг Олександр Лукашенко з результатом 80,1% голосів.

Правоохоронці затримали понад 7 тис. мітингувальників за весь час протестів, троє загинули.

14 серпня була ініційована Координаційна рада лідеркою об’єднаної опозиції Білорусі Світланою Тихановською. Лукашенко розцінив це як спробу захопити владу у країні з усіма наслідками. Вчора, 19 серпня, радою була обрала президія, до складу якої увійшли політики, письменники, громадські діячі.

З 17 серпня у країні розпочався загальнонаціональний страйк.