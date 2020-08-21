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Факти / Світ

Коронавірус у світі: кількість хворих на 21 серпня

Статистика коронавірусу в світі на 21 серпня говорить про 22 589 017 хворих, за добу захворіло понад 260 тис. осіб.

У той же час одужали повністю 15 515 681 особа. Померло від коронавірусу 792 475 осіб.

Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:

  • США – 5 573 517;
  • Бразилія – 3 501 975;
  • Індія – 2 836 925;
  • Росія – 939 833;
  • Південна Африка – 599 940.

Країни з найбільшою кількістю смертей від коронавірусу:

  • США – 174 248;
  • Бразилія – 112 304;
  • Мексика – 59 106;
  • Індія – 53 866;
  • Велика Британія – 41 489.

Країни з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19:

  • Індія – 68 507;
  • США – 45 341;
  • Бразилія – 44 684;
  • Колумбія – 11 541;
  • Перу – 8 639.

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Карантин в інших країнах

З 1 вересня Єгипет запроваджує обов’язкове ПЛР-тестування на коронавірус. Його повинні будуть зробити всі туристи, які прибувають в країну.

З 22 серпня Норвегія запроваджує 10-денний карантин для всіх мандрівників з Великої Британії, Австрії, Греції та Ірландії у зв’язку із зростанням числа випадків коронавірусу в цих країнах.

З вересня уряд Угорщини готується посилити правила в’їзду в країну через зростання числа випадків коронавірусу в Європі. Угорців попередили про те, що з 1 вересня не варто планувати відпочинок за кордоном.

Статистика коронавірусу в світі 20 серпня

За статистикою коронавірусу в світі 20 серпня хвороба зафіксована у 5 528 493 людини.

Лідерами за кількістю смертельних випадків залишаються США-вчора кількість померлих від Covid-19 досягла 173 125 осіб.

Фото: Dreamstime

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