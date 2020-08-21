Статистика коронавірусу в світі на 21 серпня говорить про 22 589 017 хворих, за добу захворіло понад 260 тис. осіб.
У той же час одужали повністю 15 515 681 особа. Померло від коронавірусу 792 475 осіб.
Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:
- США – 5 573 517;
- Бразилія – 3 501 975;
- Індія – 2 836 925;
- Росія – 939 833;
- Південна Африка – 599 940.
Країни з найбільшою кількістю смертей від коронавірусу:
- США – 174 248;
- Бразилія – 112 304;
- Мексика – 59 106;
- Індія – 53 866;
- Велика Британія – 41 489.
Країни з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19:
- Індія – 68 507;
- США – 45 341;
- Бразилія – 44 684;
- Колумбія – 11 541;
- Перу – 8 639.
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Карантин в інших країнах
З 1 вересня Єгипет запроваджує обов’язкове ПЛР-тестування на коронавірус. Його повинні будуть зробити всі туристи, які прибувають в країну.
З 22 серпня Норвегія запроваджує 10-денний карантин для всіх мандрівників з Великої Британії, Австрії, Греції та Ірландії у зв’язку із зростанням числа випадків коронавірусу в цих країнах.
З вересня уряд Угорщини готується посилити правила в’їзду в країну через зростання числа випадків коронавірусу в Європі. Угорців попередили про те, що з 1 вересня не варто планувати відпочинок за кордоном.
Статистика коронавірусу в світі 20 серпня
За статистикою коронавірусу в світі 20 серпня хвороба зафіксована у 5 528 493 людини.
Лідерами за кількістю смертельних випадків залишаються США-вчора кількість померлих від Covid-19 досягла 173 125 осіб.