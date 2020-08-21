Курс долара у Білорусі різко зріс

У пункти обміну валюти у Мінську спостерігається ажіотаж, люди активно скуповують валюту.

Білоруський рубль просідає, що буде далі, ніхто не знає, цитує жителів Мінська агенство ТАСС.

21 серпня у Білорусі відзначається різке подорожчання, долара та євро на фоні протестів.

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За даними білоруського Центробанку, долар продають по ціні 2,5177 білоруських рублів. Те ж різке подорожчання відбулося і щодо євро – 2,9813 білоруських рубля.

20 серпня відбулось засідання Радбезу Білорусі. На ньому президент Олександр Лукашенко запропонував ввести заборону на операції в іноземних валютах без дозволу від КДБ Білорусі та заморозили валютні депозити.

Водночас уряд Білорусі заявляє, що заморозки та обмежень валютних поки не буде.

Протести в Білорусі

Протести в Білорусі не припиняються тринадцятий день.

У фонди підтримки страйкуючих робітників уже пожертвували мільйони, щоб допомогти їм витримати тиск влади.

Джерело: ТАСС

Фото: Лента дня