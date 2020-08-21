Лукашенко не вестиме переговори з опозицією

Білоруський президент Олександр Лукашенко відмовився від діалогу з Координаційною радою опозиції.

Він вестиме діалог тільки з трудовими колективами заводів, пише БелТА.

– Координаційна рада – це гарна назва. За кордоном сьогодні, по-моєму, вже п’ять урядів у вигнанні, – сказав Лукашенко.

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Також він заявив, що погрози на адресу ОМОНу і держслужбовців будуть витравлені ”розпеченим залізом”.

– Я президент країни. Не дай бог, країна розвалиться – вам не буде роботи. І ви з мене запитаєте. І плювати б я хотів на всі ці посади, але я сиджу і думаю: а що буде з вами, коли вони прийдуть і почнуть все це ділити. Вас заберуть з потрохами, – заявив президент робітникам заводів.

Протести у Білорусі

Лідер опозиції Світлана Тихановська вперше за 13 дні дала прес-конференцію на тлі протестів у Білорусі.

Виступи мітингувальників тривають по всіх містах країни. До них долучились представники великих білоруських підприємств.

У фонди підтримки страйкуючих робітників уже пожертвували мільйони, щоб допомогти їм витримати тиск влади.

Джерело: БелТА