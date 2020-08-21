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Факти / Світ / Росія

Навального не отруїли, сліди отрут не виявлено – лікар

Представник омської лікарні заявив, що російського опозиціонера Олексія Навального не отруїли.

Те, що у крові Олексія Навального немає отрути, показали аналізи, повідомив заступник головлікаря омської лікарні швидкої медичної допомоги №1 Анатолій Калініченко.

– Ядів та їхніх слідів у крові та сечі не виявлено, – сказав він.

Прес-секретар Навального Кіра Ярмиш бачить невідповідність у заявах медиків і поліції, яка перебуває у лікарні.

– Тобто годину тому нам казали про смертельну отруту, небезпечну для оточуючих, а нині – що токсини не знайдено. Що у них взагалі відбувається?, – написала вона.

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Навальний у комі

44-річний Олексій Навальний – найвідоміший лідер російської опозиції – в четвер, 20 серпня, впав у кому після того, як випив чашку чаю, в яку, за словами його прихильників, навмисно додали отруту.

Діагноз Навальному медики обіцяли поставити протягом дня, провівши консиліуми та зробивши необхідні аналізи. Близькі опозиціонера вважають, що медики можуть затягувати час, щоб хімічна речовина “зникла”.

21 серпня представниця поліції в лікарні в Омську повідомила, що в організмі політика виявили отруту, небезпечну не тільки для нього, а й для оточуючих.

Фото: Dreamstime

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