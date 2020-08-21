Навального не отруїли, сліди отрут не виявлено – лікар

Представник омської лікарні заявив, що російського опозиціонера Олексія Навального не отруїли.

Те, що у крові Олексія Навального немає отрути, показали аналізи, повідомив заступник головлікаря омської лікарні швидкої медичної допомоги №1 Анатолій Калініченко.

– Ядів та їхніх слідів у крові та сечі не виявлено, – сказав він.

Представитель омской больницы заявил, что Навальный не был отправлен. То есть час назад нам говорили про смертельный яд, опасный для окружающих, а теперь – что токсины не найдены. Что у них вообще происходит? pic.twitter.com/D1Dl6EYcHi — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Прес-секретар Навального Кіра Ярмиш бачить невідповідність у заявах медиків і поліції, яка перебуває у лікарні.

– Тобто годину тому нам казали про смертельну отруту, небезпечну для оточуючих, а нині – що токсини не знайдено. Що у них взагалі відбувається?, – написала вона.

Читайте: Попросив поговорити, у нього виступив піт: як Навальний знепритомнів у літаку

Навальний у комі

44-річний Олексій Навальний – найвідоміший лідер російської опозиції – в четвер, 20 серпня, впав у кому після того, як випив чашку чаю, в яку, за словами його прихильників, навмисно додали отруту.

Діагноз Навальному медики обіцяли поставити протягом дня, провівши консиліуми та зробивши необхідні аналізи. Близькі опозиціонера вважають, що медики можуть затягувати час, щоб хімічна речовина “зникла”.

21 серпня представниця поліції в лікарні в Омську повідомила, що в організмі політика виявили отруту, небезпечну не тільки для нього, а й для оточуючих.