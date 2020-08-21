Протести у Білорусі

У 13 день протестів у Білорусі опозиційний лідер Світлана Тихановська провела першу прес-конференцію та закликала громадян країни продовжити відстоювати свою позицію.

Другий опозиціонер Валерій Цепкало заявив, що не хотів би зміни влади у Білорусі за українським сценарієм, а чинний президент Олександр Лукашенко зазначив, що не йтиме на контакт з опозицією, лише з робочими країни.

Факти ICTV підготували огляд подій у Білорусі 21 серпня.

Протести і страйки

21 серпня у Білорусі продовжилися страйки на підприємствах, мітинги і акції на вулицях міст.

На нафтопереробному заводі Нафтан у Новополоцьку понад 3,2 тис. людей влаштували страйк. Вони написали і підписали листа, у якому просили Лукашенка піти з поста. А у Мінську сотні співробітників Парку високих технологій вийшли на акцію солідарності.

Пізніше у столиці мітингувальники вишикувалися у Ланцюг покаяння. Крім того, акції пройшли у Гомелі та Бресті.

У Мінську в цей день знову пройшли акції на підтримку Лукашенка.

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Заяви лідерів

Лідер опозиції Світлана Тихановська 21 серпня дала першу прес-конференцію після втечі до Литви. Вона пообіцяла, що повернеться до країни.

– Я повернуся туди обов’язково, коли буду відчувати себе у безпеці, – повідомила Тихановська.

Попри мітинги і акції, ще один опозиціонер Валерій Цепкало заявив, що не хотів би зміни влади у Білорусі за сценарієм українського Майдану.

– Український сценарій ми не хочемо реалізовувати. Відбулася революція, і ця революція сталася поза рамками електорального циклу, – зазначив Валерій Цепкало.

Водночас Олександр Лукашенко навідріз відмовляється йти на контакт з опозицією. Він заявив, що буде спілкуватися лише з людьми.

– Я президент країни. Не дай Бог, країна розвалиться – у вас не буде роботи, – звернувся він укотре до народу.

Наприкінці дня Світлана Тихановська знову закликала людей не зупиняти протести і анонсувала недільний Марш Нової Білорусі, який відбудеться 23 серпня.

Реакція світу

Лідери країн продовжують реагувати санкціями і заявами на події у Білорусі.

У США висловили стурбованість результатами виборів у Білорусі. Держсекретар США Майк Помпео заявив, що керівництво країни засуджує насильство відносно мирних демонстрантів і журналістів, а також арешт кандидатів з опозиції.

А Латвія і Естонія після Литви запровадили санкції проти чиновників з Білорусі. Їм не видаватимуть візи для в’їзду до країн.

Протести у Білорусі

Протести у Білорусі тривають, вже два тижні поспіль люди виходять на вулиці і вимагають відставки Лукашенка.

Президент не реагує на вимоги людей, а регулярно телефонує російському колезі Володимиру Путіну і зміцнює західні кордони.

Водночас громадяни не збираються зупинятися і анонсують нові акції та страйки.

Фото: TUT.BY