Лікарі дозволили транспортування російського блогера та опозиціонера Олексія Навального до Німеччини, бо його стан стабілізувався.

– Стан пацієнта стабільний, і маючи запит родичів дозволити транспортування кудись, ми на цей момент вирішили, що не заперечуємо проти його переведення до іншого стаціонару, який вкажуть нам родичі, – заявив заступник головного лікаря Омської лікарні швидкої медичної допомоги №1 Анатолій Калініченко.

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Прес-секретар Навального Кіра Ярмиш заявила, що літак і документи для транспортування були готові ще вранці 21 серпня.

Госпіталізація Навального

Олексію Навальному стало зле 20 серпня. Літак, на якому він летів з Томська до Москви, зробив вимушену посадку в Омську, звідки опозиціонера госпіталізували до місцевої лікарні.

Наразі Олексій Навальний в комі, його підключили до апарату штучної вентиляції легень.

21 серпня з Нюрнберга (Німеччини) в Омськ (Росія) вилетів літак, який повинен евакуювати опозиційного політика Олексія Навального в Берлін.

Проте головлікар лікарні, де перебуває політик, заявив, що його стан нетранспортабельний.