Основним діагнозом Олексія Навального є порушення обміну речовин. Про це повідомив головний лікар Омської лікарні Олександр Мураховський.

Він пояснив, що це викликало різке зниження цукру в крові.

Тому ризикувати його життям не можна і транспортувати теж, оскільки стан російського опозиціонера може змінитися як під час зльоту, так і під час посадки літака.

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Також головний лікар запевнив, що оксибутират і барбітурати в крові Олексія Навального не виявлені. А небезпечною речовиною, яку знайшли на шкірі і одязі політика, виявилася промислова хімія.

Лікар пояснив, що вона використовується, зокрема, в пластикових стаканчиках, яких всі торкаються.

Російському політику Олексію Навальному стало зле 20 серпня. Літак, на якому він летів з Томська до Москви, зробив вимушену посадку в Омську, звідки опозиціонера госпіталізували до місцевої лікарні.

Наразі Олексій Навальний в комі, його підключили до апарату штучної вентиляції легень.