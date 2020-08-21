Світлана Тихановська дала першу-прес-конференцію після виїзду у Литву.

Заявила, що повернеться до Білорусі, але вона не впевнена, коли це буде можливо, заявила вона.

– Я повернуся туди обов’язково, коли буду відчувати себе в безпеці, – сказала Тихановська.

Її чоловік Сергій Тихановський (знаходиться у СІЗО. – Ред.) знає, що вона виїхала і він підтримав її рішення.

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Вона відмовилась відповідати на запитання, чи погрожувала їй влада Білорусі. Також до неї не зверталась влада РФ з пропозиціями про співпрацю.

– Я не вибирала цей шлях. Я опинилася в ситуації вибору: між свободою, між правдою і брехнею, між любов’ю до своєї країни і покорою системі, – говорить вона.

Тихановська відповідаючи на питання, чи підтримає вона протести, якщо люди почнуть штурмувати урядові будівлі в Білорусі, заявила що потрібно протестувати мирно.

– Я підтримую всіх мирних протестувальників і мирні шляхи відстоювання свого вибору. Я сподіваюся, що керівництво почує свій народ. Те, що бачимо нині, ясно показує, що люди хочуть змін, – заявила вона.

Тихановська поїхала у Литву 11 серпня – через два дні після виборів президента Білорусі.

Протести в Білорусі

Протести в Білорусі тривають вже тринадцятий день. Активні мітинги почались після оголошення результаті виборів президента. На них переміг Олександр Лукашенко.

18 серпня до демонстрантів приєдналися робітники підприємств-гігантів. Серед них цукрові заводи і заводи побутової техніки.