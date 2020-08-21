Стан Навального “дещо покращився”: медики мають п’ять робочих діагнозів

Стан російського опозиціонера Олексія Навального “дещо покращився”, однак залишається нестабільним.

Про це вранці 21 серпня повідомив головний лікар лікарні швидкої допомоги №1 Омська Олександр Мураховський.

За його словами, фахівці продовжують роботу над п’ятьма робочими діагнозами стану Олексія Навального. Водночас назвати їх головний лікар відмовився.

Над діагнозом опозиціонеру працюють реаніматологи, неврологи і нейрофізіологи, уточнив Мураховський.

Зі свого боку заступник головлікаря Анатолій Калініченко заявив, що отрут і слідів їхнього перебування у крові та сечі Навального не виявлено.

Читайте: Німеччина направила за Навальним літак. Головлікар забороняє евакуювати політика

Навальний у комі

Навальному стало зле 20 серпня під час польоту з Томська до Москви, через що літак із ним здійснив вимушену посадку в Омську.

Опозиціонера доставили до лікарні, де він перебуває в комі та на штучній вентиляції легенів.