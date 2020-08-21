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Факти / Світ
Софія Телішевська |

Трамп відреагував на отруєння Навального

США слідкують за ситуацією, яка розвивається навколо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Дональд Трамп

Про це президент США Дональд Трамп заявив під час брифінгу у Білому домі.

– Ми слідкуємо за цим, – наголосив політик.

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Трамп також додав, що невдовзі очікує на доповідь щодо отруєння політика.

Навальний в комі

20 серпня вранці опозиційного політика Росії Навального госпіталізували в клініку Омська з підозрою на отруєння. Опозиціонер повертався літаком із Томська до Москви, але під час польоту йому стало погано, тому літак екстрено посадили в Омську, а політик потрапив до реанімації з ознаками токсичного отруєння.

Речниця політика Кіра Ярмиш зазначила, що Олексія Навального могли отруїти, а саму речовину йому начебто підсипали у чай.

До лікарні приїхав Слідчий комітет, однак правоохоронці не поспішають розглядати версію навмисного отруєння.

Наразі політик перебуває у комі, його стан стабільно важкий – постраждалого підключили до апарату ШВЛ.

Джерело: Білий дім

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